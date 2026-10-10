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تمدید زمان پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد

زمان نام نویسی و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی نا پیوسته و کارشناسی پیوسته مهر ماه ۱۴۰۵دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۰۴۷
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کنکور دانشگاه آزاد

به گزارش تابناک؛ مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آن‌ها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، تا جمعه ۲۴ مهر تمدید شد. 

داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی www. azmoon. org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. 

شایان ذکر است، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته‌های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

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کنکور دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد کنکور انتخاب رشته تمدید مهلت انتخاب رشته سوابق تحصیلی آزمون سراسری
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