اعلام زمان نتایج اولیه کنکور+ اسامی نفرات برتر
نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ فردا اعلام میشود؛ انتخاب رشته از دوشنبه آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۱| |
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به گزارش تابناک؛ نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فردا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام میشود و نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.
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انتخاب رشته کنکور سراسری از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
گزارش خطا
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بیشتر دانشجویان خانم هستند ولی نفرات برگزیده جز در رشته هنر آقایون هستند
بر خلاف شعارهای مسئولین در سالهای گذشته هنوز هم امکانات تحصیل در تهران بسیار بیشتر از شهرستان های دیگر هست
داوطلبان امسال در شرایط بسیار سختی دیپلم گرفته اند کرونا، جنگ و ....
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