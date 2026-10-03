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اعلام زمان نتایج اولیه کنکور+ اسامی نفرات برتر

نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ فردا اعلام می‌شود؛ انتخاب رشته از دوشنبه آغاز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۱
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3012 بازدید
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۷
کنکور

به گزارش تابناک؛ نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فردا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود و نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.

اعلام زمان نتایج اولیه کنکور+ اسامی نفرات برتر

اعلام زمان نتایج اولیه کنکور+ اسامی نفرات برتر

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نتایج کنکور کنکور سراسری ۱۴۰۵ سازمان سنجش کشور نفرات برتر کنکور
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عکس: کنکور سراسری ۱۴۰۵
نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۵ اعلام می‌شود
زمان نهایی اعلام نتایج کنکور مشخص شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
15
پاسخ
مبارك خودشون و خانواده اشون
موفقيت هاي روز افزون براشون ارزومندم
نسیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
0
پاسخ
قائم شهر؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
3
پاسخ
مهاجرین در آینده نه چندان دور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
بیشتر دانشجویان خانم هستند ولی نفرات برگزیده جز در رشته هنر آقایون هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
بر خلاف شعارهای مسئولین در سالهای گذشته هنوز هم امکانات تحصیل در تهران بسیار بیشتر از شهرستان های دیگر هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
داوطلبان امسال در شرایط بسیار سختی دیپلم گرفته اند کرونا، جنگ و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
اسم روستای ما نبودچرا
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