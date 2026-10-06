حمله تند کوچکزاده به پسر پزشکیان در مجلس
کوچکزاده خطاب به پسر پزشکیان: «یک بچه دبستانی بیشتر از شمامیفهمد».
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۳| |
2636 بازدید
به گزارش تابناک؛ مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران در مجلس: پسر رئیسجمهور، یک بچه دبستانی از شما خیلی بیشتر میفهمد. این را لطفاً به پدرتان منتقل کنید که معتقدند همه کارها را به کارشناسان میسپارند.
حالا این کارشناسان تصمیم گرفتهاند در ارز این کار را انجام بدهند؛ توجیهش چیست؟ چون دقیقاً گفتند برای رفع نیازها و حفظ ارزش پول مردم. یعنی چه؟ این حرفها یعنی چه؟
این حرفها را آمریکا بزند، پسندیده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
یوسف پزشکیان توانایی صحبت کردنش از پدرش هم پایین تره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
این کوچک واقعا دارد کار انتخاباتی می کند . هنوز نفهمیده اوضاع کشور چگونه است !
چرا این مجلس یک درصدی تمومنمیشه
پاسخ ها
بچه محل| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
درود بر اقای پزشکیان
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
یوسف پزشکیان قرار نیست در همه چیز درست بگوید اما از نظر سواد از کوچک زاده خیلی بالاتر و از نظر اخلاق چند هزار برابر بالاتر قرار می گیرد.
حرف کوچک زاده چیست؟ ارز را مفت و مجانی بدهید به آنهایی که من می گویم. آقای کوچک زاده چه تحصیلات اقتصادی دارد؟ هیچ. چه تخصصی؟ هیچ. چه تجربه ای؟ نمایندگی مجلس 4 درصدی.
والا شما جناب کوچک زاده را ماها درک نمیکنیم ولی دقیقا همان حرفهایی که یوسف و پدرش میزنن و زاویه باهاش دارید را 95 درصد ایرانیها میفهمند. چرا؟؟ چون اساسا دنیای شما دنیای دیگری ایت، یا بعبارت دقیقتر برایتان بهتر است وانمود کنید که دنیایتان دنیای دیگری است وگرنه زندگی که تو داری با حرفها و اعتقاداتی که داری اصلا نمیخواند.
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟