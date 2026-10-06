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حمله تند کوچک‌زاده به پسر پزشکیان در مجلس

کوچک‌زاده خطاب به پسر پزشکیان: «یک بچه دبستانی بیشتر از شمامی‌فهمد».
کد خبر: ۱۳۹۷۵۲۳
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2636 بازدید
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۱۵
کوچک‌زاده

به گزارش تابناک؛ مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس: پسر رئیس‌جمهور، یک بچه دبستانی از شما خیلی بیشتر می‌فهمد. این را لطفاً به پدرتان منتقل کنید که معتقدند همه کارها را به کارشناسان می‌سپارند.

حالا این کارشناسان تصمیم گرفته‌اند در ارز این کار را انجام بدهند؛ توجیهش چیست؟ چون دقیقاً گفتند برای رفع نیازها و حفظ ارزش پول مردم. یعنی چه؟ این حرف‌ها یعنی چه؟

این حرف‌ها را آمریکا بزند، پسندیده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۵
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
27
13
پاسخ
یوسف پزشکیان توانایی صحبت کردنش از پدرش هم پایین تره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
بعضی ها هم تمام توانشان فقط صحبت کردن هست، هیچ توانایی دیگری ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
24
پاسخ
این کوچک واقعا دارد کار انتخاباتی می کند . هنوز نفهمیده اوضاع کشور چگونه است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
2
27
پاسخ
چرا این مجلس یک درصدی تموم‌نمیشه
پاسخ ها
بچه محل
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
نکته مهم اینه که مطمئن هستند بطور دایم نماینده هستند چرا که فعلا ما مردمم عادی قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را تداریم...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
11
18
پاسخ
درود بر اقای پزشکیان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
من طرفدار اصولگراها نیستم و طرفدار اصلاح طلبها هم نیستم . هر دو تا گروه دنبال یک هدف هستن و اون هم حفظ منافع خودشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
2
7
پاسخ
یوسف پزشکیان قرار نیست در همه چیز درست بگوید اما از نظر سواد از کوچک زاده خیلی بالاتر و از نظر اخلاق چند هزار برابر بالاتر قرار می گیرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
6
1
پاسخ
فقط احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
5
پاسخ
حرف کوچک زاده چیست؟ ارز را مفت و مجانی بدهید به آنهایی که من می گویم. آقای کوچک زاده چه تحصیلات اقتصادی دارد؟ هیچ. چه تخصصی؟ هیچ. چه تجربه ای؟ نمایندگی مجلس 4 درصدی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
2
پاسخ
والا شما جناب کوچک زاده را ماها درک نمیکنیم ولی دقیقا همان حرفهایی که یوسف و پدرش میزنن و زاویه باهاش دارید را 95 درصد ایرانیها میفهمند. چرا؟؟ چون اساسا دنیای شما دنیای دیگری ایت، یا بعبارت دقیقتر برایتان بهتر است وانمود کنید که دنیایتان دنیای دیگری است وگرنه زندگی که تو داری با حرفها و اعتقاداتی که داری اصلا نمیخواند.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
4
پاسخ
کوچک زاده اگر منش رفتاری مانند بزرگان داشته باشد جای تجعب است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
3
پاسخ
چه موقع دوره مجلس این تندروهای جناح دوست به سر میاد!!!!
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