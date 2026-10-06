به گزارش تابناک؛ مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس: پسر رئیس‌جمهور، یک بچه دبستانی از شما خیلی بیشتر می‌فهمد. این را لطفاً به پدرتان منتقل کنید که معتقدند همه کارها را به کارشناسان می‌سپارند.

حالا این کارشناسان تصمیم گرفته‌اند در ارز این کار را انجام بدهند؛ توجیهش چیست؟ چون دقیقاً گفتند برای رفع نیازها و حفظ ارزش پول مردم. یعنی چه؟ این حرف‌ها یعنی چه؟

این حرف‌ها را آمریکا بزند، پسندیده است.