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اظهار نظر ونس درباره ارتباط ایران با حادثه فلای دبی

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ارتباط ایران با حادثه هواپیمای فلای‌دبی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۵۲
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فلای دبی

به گزارش تابناک، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ارتباط ایران با حادثه هواپیمای فلای‌دبی گفت تاکنون شواهد قطعی درباره نقش ایران مشاهده نکرده است.

ما با اطمینان نسبی معتقدیم که ایران در تلاش است تا همان کاری را انجام دهد که دولت ایران در طول ۴۹ سال گذشته انجام داده است، یعنی اقدام به اعمال تروریستی علیه ایالات متحده و همچنین علیه بسیاری از افراد دیگر. ما بسیار محتاطانه عمل می‌کنیم.

منبع: تسنیم

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