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کشورهای همدست آمریکا در تجاوز به ایران باید پاسخگو باشند

جزئیات اقدام گستاخانه سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که کشورهای همدست آمریکا در تجاوز به ایران باید پاسخگو باشند.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۸
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اسماعیل بقائی

به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: کشورهایی که قلمرو و امکانات خود را در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تهاجم به ایران قرار داده‌اند، باید پاسخگوی این «همدستی در تجاوز بین‌المللی» باشند؛ این اقدام از نظر جمهوری اسلامی ایران پذیرفتنی نیست.

نزدیک شدن دیپلمات رژیم صهیونیستی به میز هیئت ایرانی در نیویورک، یک طراحی برنامه‌ریزی‌شده برای تحت‌الشعاع قرار دادن خروج دسته‌جمعی هیئت‌های بین‌المللی در اعتراض به نتانیاهو بود؛ بهترین پاسخ در برابر این جاه‌طلبی‌ها، بی‌اعتنایی است.

در جریان ۶۰ دیدار سطح بالا در نیویورک، منطق و اقتدار ایران تبیین شد و اکنون در تداوم این مسیر، سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران با هدف تقویت روابط حسن همجواری و رایزنی درباره ثبات قفقاز جنوبی در دستور کار قرار دارد.

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اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آمریکا جنگ پایگاه نظامی
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