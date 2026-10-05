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تندباد ۱۰۸ کیلومتری زابل را فراگرفت

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان از ثبت وزش باد با سرعت ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت در زابل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۴۵
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طوفان شن

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، محسن حیدری، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته سرعت وزش باد در زابل به ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را به ۲۵۰۰ متر کاهش داد.

وی افزود: سرعت وزش باد در زهک نیز به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این منطقه به ۴۰۰۰ متر کاهش یافت. همچنین دید افقی در منطقه فرودگاهی زاهدان به ۱۵۰۰ متر کاهش پیدا کرد.

حیدری ادامه داد: از فردا در برخی ارتفاعات جنوبی استان شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده، گاهی همراه با رعدوبرق، مهیاست.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان هفته، به‌ویژه در ساعات صبح، در شمال استان وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و از امشب نیز کاهش محسوس دما در زاهدان و شمال استان رخ خواهد داد.

وی توصیه کرد: شهروندان در مناطق تحت‌تأثیر وزش باد و گردوخاک از تردد غیرضروری خودداری کرده و هنگام تردد جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای شمال استان، باتوجه‌به کاهش دید افقی و احتمال وقوع طوفان گردوخاک، احتیاط لازم را داشته باشند. همچنین کوهنوردان و افراد حاضر در ارتفاعات جنوبی استان، باتوجه‌به احتمال رگبار و رعدوبرق، از حضور در مناطق مرتفع و مسیر رودخانه‌های فصلی پرهیز کنند.

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سیستان و بلوچستان سیستان زابل وزش باد شدید گرد و خاک
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