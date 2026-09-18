هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در بعضی ساعات با افزایش وزش باد و افزایش ابر همراه خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۴۸۹۷| |
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به گزارش تابناک، بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر مورد انتظار است.
همچنین در نیمه شرقی و غربی استان، در بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود که در پارهای نقاط با احتمال گرد و خاک همراه خواهد بود.
آسمان تهران فردا (۲۸ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعت ها افزایش ابر و افزایش باد، گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۹ شهریورماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعضی ساعتها افزایش ابر و افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
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