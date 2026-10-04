تعطیلی برخی مدارس منطقه سیستان برای فردا، دوشنبه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول پنج شهرستان منطقه سیستان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه به‌دلیل وزش طوفان شدید، افزایش غلظت گرد و غبار و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، مجید محبی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تداوم وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک و افزایش غلظت ریزگردها، در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل است.

وی افزود: این تصمیم با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از طوفان، آلودگی هوا و کاهش دید افقی و با توجه به شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از خانواده‌ها خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های رسمی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از تردد غیرضروری فرزندان خود در فضای باز هنگام وقوع طوفان و گرد و خاک جلوگیری کنند.

محبی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تداوم تعطیلی یا تغییر شرایط فعالیت مدارس از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است.پ