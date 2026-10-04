En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تعطیلی برخی مدارس منطقه سیستان برای فردا، دوشنبه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از تعطیلی مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول پنج شهرستان منطقه سیستان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه به‌دلیل وزش طوفان شدید، افزایش غلظت گرد و غبار و صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۱۱
| |
555 بازدید
سیستان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، مجید محبی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، تداوم وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک و افزایش غلظت ریزگردها، در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش‌آموزان، مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا دوشنبه ۱۳ مهرماه تعطیل است.

وی افزود: این تصمیم با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از طوفان، آلودگی هوا و کاهش دید افقی و با توجه به شرایط نامساعد جوی اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان از خانواده‌ها خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های رسمی، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از تردد غیرضروری فرزندان خود در فضای باز هنگام وقوع طوفان و گرد و خاک جلوگیری کنند.

محبی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری درباره تداوم تعطیلی یا تغییر شرایط فعالیت مدارس از طریق رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، منطقه سیستان در شمال سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است.پ

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیستان و بلوچستان سیستان مدیریت بحران گرد و خاک وزش باد شدید طوفان تعطیلی مدارس
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
هنر ایران چند شورا می‌خواهد؟/ از شورای فرهنگ و هنر تا شورای عالی هنر و ادبیات
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
طوفان و گرد و خاک زابل، ادارات را به تعطیلی کشاند
مدارس و ادارات سیستان و بلوچستان تعطیل شد
هشدار طوفان شدید و خیزش خاک در منطقه سیستان
تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در منطقه سیستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
سرعت عجیب حذف ورزشکار ایرانی در بازیهای آسیایی
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۸ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۲۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۴ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۶۳ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۳ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۵۲ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rVH
tabnak.ir/005rVH