En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هوای پاییزی به تهران رسید: وزش باد شدید و کاهش دما

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: دمای تهران از امروز تا دوشنبه با کاهش نسبتاً محسوس همراه می‌شود و در برخی ساعات وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۶
| |
2 بازدید
هواشناسی تهران

به گزارش تابناک، حمیدرضا خورشیدی اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و افزایش ابر رخ می‌دهد.

وی افزود: امروز به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، در مناطق مرکزی، نیمه جنوبی و غربی و ارتفاعات استان تهران در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است و در مناطق جنوبی نیز احتمال گردوخاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: این شرایط در روز چهارشنبه نیز پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر امروز تا روز دوشنبه، با نفوذ یک سامانه ناپایدار به مناطق شمالی کشور، در مناطق شمالی استان به‌ویژه ارتفاعات فیروزکوه ناپایداری‌هایی رخ خواهد داد.

خورشیدی بیان کرد: این ناپایداری‌ها به شکل افزایش ابر، مه‌آلود شدن برخی مناطق و گاهی رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

وی با اشاره به روند دمایی استان گفت: از امروز تا دوشنبه کاهش نسبتاً محسوس دما در استان تهران مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان تهران افزود: امروز بیشینه دمای تهران ۳۱ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما ۲۱ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: فیروزکوه با بیشینه دمای ۲۹ و کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بوده و ورامین، قرچک و پیشوا با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان تهران ثبت شده‌اند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران هواشناسی هواشناسی تهران وزش باد شدید کاهش دما گرد و خاک
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش دما در راه است
افزایش دما در بیشتر مناطق کشور تا جمعه
رودخانه عظیم اتمسفری در راه ایران + نقشه
دهه اول پاییز چه خبره؟/ مرورِ پیش از وقوعِ اخبار هفته آینده
ابر ال‌نینو ممکن است طی ۶ ماه جان ۴۵۰ هزار نفر را بگیرد
هشدار رگبارهای شدید موسمی در دو استان
زمان ورود موج بارش‌های پاییزی به کشور
گرما دست‌بردار تهرانی‌ها نیست!
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rC0
tabnak.ir/005rC0