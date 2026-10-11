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احتمال تعطیلی ادارات و مدارس کرمان

بنا بر اطلاعیه استانداری کرمان، شهروندان صبح دوشنبه وضعیت فعالیت ادارات و مدارس را پیگیری کنند.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۲۵
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اطلاعیه

به گزارش تابناک، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با اشاره به افزایش گردوغبار و هشدارهای هواشناسی، از شهروندان خواست پیش از خروج از منزل در روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، آخرین اخبار مربوط به وضعیت فعالیت ادارات و مدارس را از طریق رسانه‌های رسمی، صداوسیما و شبکه‌های مجازی استانداری کرمان دنبال کنند.

غلامرضا نژادخالقی شامگاه ۱۹ مهرماه با تأکید بر ضرورت توجه به اطلاعیه‌های رسمی، از شهروندان خواست برای آگاهی از آخرین تصمیمات درباره فعالیت ادارات و مدارس، به منابع معتبر اطلاع‌رسانی مراجعه کنند.

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کرمان مدیریت بحران هواشناسی گرد و خاک ادارات مدارس تعطیلی
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