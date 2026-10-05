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جاده چالوس بازگشایی شد

رئیس پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی جاده چالوس پس از پایان عملیات عبور احشام خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۳۸
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جاده چالوس

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت محورهای شمالی کشور اظهار کرد: جاده چالوس و آزادراه تهران شمال که از صبح امروز به منظور تسهیل عبور احشام به صورت دوطرفه مسدود شده بود، پس از پایان عملیات عبور احشام از ساعت ۱۸ امروز بازگشایی شد و تردد در هر دو مسیر این محور برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، شاهاندشت و آب‌اسک سنگین است.

محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی گفت: در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور نیز گفت: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در حدفاصل شهرک جهان‌نما تا پل فردیس و همچنین محدوده مهرویلا تا گلدشت، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده‌های کمالشهر، گلشهر و پل فردیس ترافیک سنگین جریان دارد.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ ساوه در حدفاصل فیروزبهرام تا دهشاد و محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع خبر داد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت جوی سایر محورهای کشور نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های گیلان، لرستان، کرمانشاه و همدان بارش باران گزارش شده و در برخی محورهای استان اردبیل نیز پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

پلیس راه از رانندگان خواست با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

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پلیس راه جاده چالوس بسته شدن جاده بازگشایی جاده هراز ترافیک سنگین
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