آیت‌الله شبیری زنجانی با تاکید بر لزوم پرهیز از خودحق‌پنداری و تندروی گفت: هر کس فکر می‌کند خودش، حرف خودش و فکر خودش وحی منزل است و به دیگری اجازه فکر کردن و صحبت نمی‌دهد، اشتباه می‌کند.

به گزارش تابناک، آیت‌الله سیدجعفر شبیری زنجانی با اشاره به جایگاه «منشور برادری» امام راحل و ضرورت حفظ وحدت در جامعه، بر پرهیز از خودحق‌پنداری، تندروی، هتک حرمت و توهین تأکید کرد و گفت: نمی‌توان انتظار داشت همه مردم یک فکر داشته باشند. اگر وحدت وجود داشته باشد، جامعه پیشرفت می‌کند اما اختلاف‌نظرها نباید به مانعی برای همکاری و پیشرفت تبدیل شود.

وی افزود: اختلاف‌نظر باعث می‌شود هم انقلابی‌ها و هم طرف مقابل جلوی یکدیگر را بگیرند و مانع پیشرفت شوند؛ در نتیجه نه انقلابی‌ها می‌توانند پیشرفت کنند و نه طرف مقابل. این دو گروه اگر باهم همکاری کنند، ممکن است مقداری از نظراتشان با یکدیگر مخالف باشد اما در نهایت پیشرفت بهتری حاصل خواهد شد.

آیت‌الله شبیری زنجانی با انتقاد از اینکه برخی افراد تصور می‌کنند فقط نظر خودشان درست است، اظهار کرد: هر کس فکر می‌کند خودش، حرف خودش و فکر خودش وحی منزل است و به دیگری اجازه فکر کردن و صحبت نمی‌دهد، اشتباه می‌کند.

خودحق‌پنداری و تندروی به جامعه آسیب می‌زند

در ادامه از آیت‌الله شبیری زنجانی پرسیده شد که آیا می‌توان گفت برخی افراد خود را حق مطلق می‌دانند؟

وی پاسخ داد: بله، خودشان را حق مطلق می‌دانند و دیگران را گمراه و ناحق می‌دانند.

وی در پاسخ به این پرسش که تندروی‌ها تا چه اندازه می‌تواند به نظام و آینده کشور آسیب بزند، گفت که رهبری با تندروی‌ها موافق نیستند، رهبر شهید موافق نبودند و امام هم موافق نبودند.

توصیه به صداوسیما برای تقویت گفت‌وگو

آیت‌الله شبیری زنجانی در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به صداوسیما برای حفظ وحدت و پرهیز از دامن زدن به تفرقه اظهار کرد: اولاً باید در صداوسیما به درس اخلاق اهمیت بیشتری داده شود. اصلاً جلسات بحث بسیار خوب است.

وی افزود: شهید بهشتی این کار را انجام داده بود و بسیار موفق بود. در ابتدای انقلاب، ایشان جلساتی با مجاهدین خلق برگزار کرده بود که در آن جلسات، آنها را به‌طور جدی محکوم کرده بود. اکنون نیز افرادی که بتوانند از نظام به خوبی دفاع کنند، باید با کسانی که نسبت به نظام ایراد دارند، در تلویزیون حاضر شوند و به بحث بپردازند. به نظر من این کار در نهایت به نفع انقلاب خواهد بود.

تأکید بر معرفی درست دین و تقویت ارتباط حوزه و نسل جوان

آیت‌الله شبیری زنجانی در پاسخ به پرسشی درباره آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه و اینکه برای جذب نسل جوانی که از روحانیت فاصله گرفته است، چه باید کرد، گفت: باید توجه داشت که وظیفه حوزه‌های علمیه، انتشار و تبلیغ نظرات دین، پیامبر و ائمه هدی است. البته این وظیفه نباید به دلخواه افراد انجام شود، بلکه باید نظرات و احکام دین و رسول خدا به‌درستی معرفی و تبیین شود. روایات نیز باید مرتب خوانده شود. به نظرم در برنامه‌های آموزشی تلویزیون، ابتدا باید مسئله نکاح و ازدواج از جنبه جامعه‌شناسی مورد بحث قرار گیرد و روایات نکاح نیز تبیین شود.

وی افزود: زمانی که بنده در مسجد بودم، چنین کاری انجام دادم و با استقبال حاضران روبه‌رو شد؛ به‌نحوی که وقتی از منبر پایین می‌آمدم، در این زمینه از بنده مقاله و جزوه می‌خواستند تا در نشریات دانشگاهی منتشر شود. هرچه بیشتر روی روایات اهل بیت کار شود، اسلام بهتر معرفی می‌شود و جایگاه شیعه در دنیا قوی‌تر و محکم‌تر خواهد شد.

توصیه به طلاب جوان؛ در مواردی بگویید "نمی‌دانم"

وی در پاسخ به پرسشی درباره توصیه به برخی طلاب جوان که الفاظ رکیک و زشت علیه بعضی از مسئولان نظام و افراد دیگر استفاده می‌کنند، گفت: این جوان‌ها باید بدانند که افراد دقیق درباره مسائل فوری نظر نمی‌دهند و این‌طور نیست که در هر موردی نظر بدهند. این آقایان خوب است در خیلی از جاها بگویند "من وارد نیستم". این جمله اصلاً عیب نیست. «نمی‌دانم» عیب نیست، اما انسان درباره هر چیزی اظهارنظر قطعی کند و غافل باشد که فردا روزی خلاف آن مطلب ثابت شود، طلبه‌ای که به صورت قطعی درباره موضوع مربوطه سخن گفته باشد، از هستی ساقط می‌شود. طلاب جوان باید به روش و منش و خصوصیات استادان و علمای خود که اساساً خصوصیت حوزه علمیه و بحث کردن درباره موضوعات مختلف است، عمل کنند.

این مرجع تقلید با یادآوری مباحث امام خمینی و حاج‌آقا مصطفی خمینی گفت: مرحوم حاج‌آقا مصطفی خمینی گاهی با پدر خود به بحث و تبادل نظر با صدای بلند مشغول می‌شدند و گاهی پسر به پدر و استاد خود اشکال می‌کرد. کسانی که مستکبر هستند، با افکار مختلف برخورد می‌کنند. بالاخره در مورد هر مطلبی باید احتمال خلاف آن را داد.

آیت‌الله شبیری زنجانی تصریح کرد: جوان‌های طلبه نباید بداخلاقی و توهین کنند. اگر نظر طرف مقابل خود را قبول هم ندارند، نباید جسارت و توهین کنند، بلکه بگویند "این نظر شماست و من این نظر را قبول ندارم." هر کس طبق نظر خودش رفتار کند، همان‌طور که مراجع عظام تقلید با وجود اختلاف نظرهایی که با یکدیگر دارند، احترام یکدیگر را حفظ می‌کنند.

نظر مرحوم اخوی نسبت به رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی

در ادامه این گفت‌وگو درباره رابطه مرحوم اخوی آیت‌الله شبیری زنجانی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی پرسیده شد.

آیت‌الله شبیری زنجانی پاسخ داد: همین‌طور است. البته رهبر شهیدمان را بیشتر دوست داشت. اخوی با آقای خاتمی نسبت فامیلی هم داشت. هم آقای خاتمی به ایشان احترام می‌گذاشت و هم ایشان به آقای خاتمی احترام می‌گذاشت. بنده هرگز نشنیدم علیه آقای خاتمی چیزی گفته باشند.

تأیید شاگردی رهبر انقلاب نزد آیت‌الله شبیری زنجانی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رهبر فعلی شاگرد آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی بودند، گفت: بله.

تبیین مصادیق وحدت‌شکنی

آیت‌الله شبیری زنجانی در پاسخ به پرسشی درباره مصادیق وحدت‌شکنی در شرایط امروز گفت: ممکن است حرف بعضی مسئولان را قبول نداشته باشیم، اما نباید این مسئله عامل هتک حرمت و توهین شود بلکه باید مباحث مورد نظر به بحث گذاشته شود و موافق و مخالف با یکدیگر بحث کنند. در تلویزیون برای این امور باید جلسه بحث گذاشته شود؛ یعنی کسانی که به مسئولان ایراد دارند، باید نظرات خود را در بحث‌ها بیان کنند و مسئول مربوطه نیز باید پاسخگو باشد. البته مسائلی که ممکن است منجر به جر و بحث و دعوا شود، نباید به انظار عمومی و صداوسیما کشیده شود و باید ابتدا با خود مسئول مربوطه در میان گذاشته شود.

آیت‌الله شبیری زنجانی تأکید کرد: اینکه سخنان تند و توهین‌آمیز به صورت یک‌طرفه پخش شود و طرف دیگر نتواند از خود دفاع کند، درست نیست. همچنین اگر رفتارهای تند به خشونت کشیده شود و مقامات مسئول با آنها برخورد نکنند، همین مسئله به درگیری منجر می‌شود و به ضرر همه است.

منبع: ایسنا