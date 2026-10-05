وزیر پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شد





به گزارش تابناک؛ پزشکیان در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، مهرداد اخلاقی را برای تصدی وزارت‌ دفاع به مجلس معرفی کرد.



ساسان والی زاده مشاور معاون امور مجلس رییس جمهور با اعلام خبر انتخاب مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، اخلاقی را برای تصدی وزارت‌ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مجلس معرفی کرد.



مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین اظهار امیدواری کرد که طبق آیین نامه داخلی مجلس، پس از بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون مربوطه، در اسرع وقت جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی برگزار شود.



اخلاقی از مدیران ارشد وزارت دفاع است و مدیر عاملی سازمان صنایع هوافضا از جمله سوابق او است.

منبع: مهر