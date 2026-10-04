حوزویان از توهین و تخریب دیگران دوری کنند

مدیر حوزه‌های علمیه تهران با بیان اینکه دوری کردن از توهین و تخریب، وظیفه حوزویان است، تصریح کرد: توهین به دیگران، نقد غیردلسوزانه و از سر بغض و کینه و نیز بیان‌های غلط برخی مسئولان که دغدغه‌هایی ایجاد می‌کنند، می‌توانند موجب شکسته شدن وحدت شوند.

به گزارش تابناک، حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحیمی، با اشاره به تأکید امام راحل بر مفهوم «توحید کلمه» گفت: به تعبیر امام؛ وحدت به معنای قرار گرفتن همه افراد زیر یک پرچم، حرکت در مسیر یک هدف و برخورداری از یک شعار و مبناست و تحقق آن به یک محور نیاز دارد؛ همان‌گونه که خیمه به ستون نیاز دارد، وحدت نیز به ستون رهبری نیازمند است و این محور در صدر اسلام، پیامبر و در زمان ما، ولی‌فقیه و امام زمان است. در طول تاریخ، تمامی دشمنان به‌خصوص یهود و صهیونیست همواره تلاششان برای برهم زدن وحدت بوده است.

رحیمی با اشاره به اینکه این مسئله در شرایط امروز نیز وجود دارد، تصریح کرد: امروز نظام اسلامی به‌عنوان نکته اصلی توجه به مردم و بندگان خدا، حفظ ارزش‌های انسانی، اسلامی و دینی، توجه به رشد و تعالی بشریت را دنبال می‌کند. شعار انقلاب ما حفظ ارزش انسان درهمه جهان است. نظام ما امروز دارای فرهنگی است که با مطامع شیطانی مستکبران عالم سازگار نیست. آنان دست به محاصره اقتصادی می‌زنند، جنگ نظامی می‌کنند و خباثت‌هایی انجام می‌دهند و تصریح می‌کنند باید عزت، اقتدار و یکپارچگی ما شکسته شود. هر کس که دلسوزنظام، مردم و انقلاب باشد، نباید اجازه دهد وحدت که ارزشمندترین، عزیزترین و قوی‌ترین رکن اقتدار نظام است شکسته شود.

نقد دلسوزانه به هیچ وجه نباید تعطیل شود

وی در زمینه نقش تریبون‌داران و صاحبان قدرت تحلیل و تبیین در حفظ وحدت، تاکید کرد: تریبون‌داران و کسانی که قدرت تحلیل و تبیین دارند، در کنار نقد دلسوزانه باید وحدت و یکپارچگی را خدشه‌دار نکنند. گاهی کوچک‌ترین نقد را به‌عنوان خلل وارد شدن در وحدت می‌دانند، اما اساس وحدت، ارزش‌های دینی، رهبری و ولایت فقیه است و باید به همه خواسته‌های ولی‌فقیه توجه شود.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران با اشاره به تأکید اخیر رهبر انقلاب درباره وحدت و انسجام، اظهار کرد: حضرت آقا اخیراً تاکید کردند «هر ندایی که وحدت و انسجام را زیر سؤال می‌برد، از نظر من ممنوع است». قائد شهید می‌گفتند وحدت‌شکنی «حرام شرعی» است. بنابراین باید تلاش کنیم وحدت جامعه روزبه‌روز پررنگ‌تر و فروغش بیشتر شود.

رحیمی درباره ضرورت تداوم «نقد دلسوزانه» نیز تصریح و تاکید کرد: فضای نقد دلسوزانه به هیچ وجه نباید تعطیل شود. نقد دلسوزانه، نقدی است که هدفش تخریب نیست، نقدی است که در کنار دیدن قوت‌ها، ضعف‌ها را می‌بیند و برای راه‌حل‌ها راهکار عملیاتی می‌دهد. دلسوز کسی است که بیرون میدان نایستد ومدام نقد کند؛ خودش هم وارد میدان می‌شود.

عملکرد مسئولان باید وحدت‌آفرین باشد

مدیر حوزه‌های علمیه تهران، با اشاره به نقش عملکرد مسئولان در حفظ وحدت، اظهار کرد: انتظار داریم عملکرد مسئولان وحدت‌آفرین باشد. گاهی ممکن است از مسئولان تراز اول ما، که خوب می‌رخشند، برخی از مسئولان هم نکاتی بیان کنند که سرمنشأ نقدها، ایجاد خلل‌ها و تفرقه در جامعه می‌شود. مسئولان باید در کنار تلاش و فعالیت دلسوزانه، با قوت و جدیت بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه و همچنین مقابله با مظاهر کم‌توجهی به ارزش‌ها، از جمله حجاب، عفاف و رعایت مسائل شرعی و سیاسی تلاش کنند تا مردم احساس کنند مسئولان در کنار آنان هستند.

توهین به دیگران مصداق وحدت‌شکنی است

وی درباره مصادیق وحدت‌شکنی گفت: توهین به دیگران، نقد غیر دلسوزانه، نقد از سر بغض و کینه، عملکردهای نادرست، بیان‌های غلط از سوی عده‌ای مانند بعضی از مسئولان که با بیان‌های غلط گاهی دغدغه‌هایی ایجاد می‌کنند و دیگر مصادیق می‌تواند موجب شکسته شدن وحدت شوند.

رئیس‌جمهوری مواضع ایران را مقتدرانه در سازمان ملل اعلام کرد

رحیمی همچنین با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، اظهار کرد: این سخنان برآمده از عزت انقلابی مردم بود و انتظار رهبری و حوزویان نیز این است تریبون سازمان ملل محلی برای تبیین عزت و اقتدار ایران و بیان مظلومیت مردم کشور باشد؛ مردمی که مقابل حملات دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی، مظلومانه و در عین حال مقتدرانه ایستادگی کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران، با اشاره به مواضع رئیس‌جمهوری در سازمان ملل، تاکید کرد: باید از رئیس‌جمهوری برای بیان مقتدرانه این مواضع قدردانی کرد. انتظار می‌رود در تمامی مواجهه‌ها با دشمنان، با همین صلابت، اقتدار، استدلال و منطق از مواضع کشور دفاع کنند.

وی تصریح کرد: در صحنه داخلی و در عملکردها نیز باید با همین اقتدار حرکت کنیم. اگر مردم و مسئولان حول محور رهبری و آرمان‌های امام راحل تلاش کنند، نظام و انقلاب در مسیر پیروزی و پیشرفت قرار خواهد گرفت.

رحیمی درباره ارتباط نسل امروز با حوزه و نهادهای فرهنگی و دینی، گفت: این تعبیر که نسل امروز از حوزه، روحانیت و انقلاب جدا شده است را قبول ندارم. بهترین دلیلش هم تجمعاتی است که این چند شب اتفاق می‌افتد و پررنگ‌ترین حضورش متعلق به زنان، جوانان و نوجوانان است. دشمن بیشترین تلاشش را انجام می‌دهد نسل امروز را از نسل دیروز جدا کند و بین حوزه، نظام، انقلاب و آرمان‌های بلند امام راحل، قاعده شهیدمان و نسل امروز فاصله بیندازد.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران ادامه داد: دشمن با بهره‌گیری از ابزار رسانه و با استفاده از آنچه زیربنای این اقدامات و رسانه‌ها می‌داند، تلاش می‌کند ذهن و دستگاه محاسباتی جوانان و نوجوانان را مطابق خواست خود شکل دهد و در برخی موارد نیز ممکن است در این زمینه موفق شده باشد؛ با این حال، بخش زیادی از جوانان و نوجوانانی که مورد هجوم این جریان قرار گرفته بودند، با روشنگری و جهاد تبیین به‌سرعت مسیر خود را جدا کردند.

وی با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین، اظهار کرد: حوزه و مسئولان باید حقیقت‌ها و ارزش‌هایی را که این نظام نه‌تنها به مردم ایران، بلکه به آیندگان تاریخ و همه بشریت هدیه کرده است، برای نسل امروز تبیین کنند؛ چراکه دشمنان تلاش می‌کنند این حقایق به‌درستی تبیین و فهمیده نشود. نسل امروز نیز نسلی پرسشگر است و تا زمانی که مسئله‌ای را به‌درستی نفهمد، آرام نمی‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران، با اشاره به ضرورت تغییر شیوه ارتباط و تبیین برای نسل جدید افزود: شیوه تبیین، قالب بیان و نحوه برخورد با نسل امروز باید متناسب با شرایط این نسل باشد. اگر نسل امروز احساس کند مسئولان، روحانیت و حوزه، آنان را فرزندان عزیز و جگرگوشه خود می‌دانند، دلسوز و غمخوارشان هستند و برای رشد، تعالی و بالندگی آنان از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، ارتباط مؤثرتری شکل خواهد گرفت.

رحیمی درباره ضرورت استفاده از قالب‌های جدید برای ارتباط با نسل امروز، گفت: شیوه بیان باید متناسب با زبان، نیازهای نسل امروز و در قالب‌هایی باشد که برای آنان قابل فهم و ارتباط‌پذیر است؛ چراکه نسل امروز، نسل اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است و نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت، به‌ویژه آنکه دشمنان نیز از همین بسترها برای اثرگذاری مستمر بر ذهن جوانان استفاده می‌کنند.

دوری کردن از توهین و تخریب، رسالت ذاتی حوزویان است

وی با اشاره به جایگاه اخلاق در سیره پیامبر، افزود: هرچه حوزویان در زمینه اخلاق، مهربانی، دلسوزی و بیان مناسب تلاش کنند، تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. پرهیز از توهین و تخریب، رسالت ذاتی ما است. همچنین باید از منطق و استدلال در بیان مطالب بهره‌گیری کنیم؛ در شرایطی که جامعه با طوفان هجمه رسانه‌ای دشمن مواجه است، اگر از ابزار منطق و استدلال استفاده نکنیم، سخن ما شنیده نخواهد شد و در فضای رسانه‌ای گم می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران درباره نقش اخلاق، منطق و عمل در حفظ جایگاه حوزه و روحانیت در میان مردم تصریح کرد: اگر مردم این سه ویژگی را در عملکرد ما احساس کنند، جایگاه حوزه همچنان در دل مردم حفظ خواهد شد و مردم با تمام وجود روحانیت و مبلغان را دوست خواهند داشت.

وی همچنین درباره فقه و اندیشه فقهی امام راحل و نقشش در بن‌بست‌شکنی اظهار کرد: از ابتکارات ارزشمند و بی‌بدیلی که امام داشتند و بیشتر از هر کسی خلف صالح ایشان، قاعد شهیدمان این مسیر را ادامه دادند این بود که تمامی تلاش‌ها، ابتکارات و خلاقیت‌های خودشان را برگرفته و تربیت‌یافته در کلاس درس حضرت امام می‌دانستند.

رحیمی ادامه داد: نگاه امام راحل این بود در کنار حفظ فقه سنتی، جواهری و صیانت از میراث بیش از هزار ساله فقه که برگرفته از مکتب اهل‌بیت(ع) است، به مسائل جدید توجه شود و اینکه هیچ‌گاه پرداختن به مسائل روز نباید موجب خدشه واردشدن به مبانی فقهی شود. ابتکار امام راحل در این زمینه، مطرح کردن نقش زمان و مکان در اجتهاد بود تا اجتهاد با شناخت دقیق شرایط زمانی، مکانی و متناسب با نیازهای روز باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه تهران یادآور شد: مراجع امروز هم این ویژگی را دارند. امام راحل در همه دوران زندگی سعی کردند این تفکر را در حوزه نهادینه کنند. حوزه در عین حفظ میراث گران‌بهای بیش از هزار ساله خودش تا عصر اهل‌بیت، در عین حال باید موضوع‌شناسی و توجه به نیازهای نظام داشته باشد.

وی تأکید کرد: امروز حوزه در حوزه هوش مصنوعی و بیان مسائل فقهی‌اش جدی وارد شده و در حوزه مسائل جدید، در همه حوزه‌های علمیه مخصوصاً قم، تهران و مشهد، این امر بسیار جدی بوده است.

منبع: ایسنا