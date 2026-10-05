En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پزشکیان: حمایت از نیروهای نظامی افتخار دولت است

پزشکیان با اشاره به وظیفه دولت در قبال نیروهای مسلح گفت پشتیبانی از آنان را افتخار می‌داند و در این مسیر کوتاهی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۰۵
| |
785 بازدید
پزشکیان و رادان



به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در پیام تبریک هفته نیروی انتظامی نوشت: فداکاری نیروی انتظامی در روزهای جنگ و بحران شایسته قدردانی است.
دولت پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی، وظیفه و افتخار خود می‌داند.
تجربه روزهای دشوار جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه جلوه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای جان‌برکف کشور است. 
آنان در شرایطی که مراکز نیروهای انتظامی یکی از هدف‌های اصلی دشمنان بود و بی‌وقفه در معرض حملات قرار داشتند، مأموریت‌های متعدد و هم‌زمان خود را برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت مردم، کنترل تردد، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از مراکز حساس و امدادرسانی به صدمه دیدگان ادامه دادند. 
آسیب‌دیدن ساختمان‌ها و مراکز انتظامی، هرگز آنان را از انجام وظیفه بازنداشت.
شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه، نیز گواه روشنی بر عمق این فداکاری است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان نیروهای نظامی انتظامی دولت
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزیر پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شد
اظهارات آیت‌الله شبیری زنجانی درباره تندروها
شورا بازی در پوشش سیاست‌گذاری / وقتی هنر قربانی «توزیع کرسی» می‌شود
جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
توصیف جنجالی مهرانه مهین ترابی از ایرانی‌ها
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۹۱ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
پیشنهاد تازه امارات برای سه جزیره ایرانی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rWn
tabnak.ir/005rWn