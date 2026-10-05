پزشکیان: حمایت از نیروهای نظامی افتخار دولت است





به گزارش تابناک؛ رئیس‌جمهور در پیام تبریک هفته نیروی انتظامی نوشت: فداکاری نیروی انتظامی در روزهای جنگ و بحران شایسته قدردانی است.

دولت پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را برای انجام مأموریت‌های قانونی، وظیفه و افتخار خود می‌داند.

تجربه روزهای دشوار جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه جلوه روشنی از مسئولیت‌پذیری و فداکاری نیروهای انتظامی در کنار دیگر نیروهای جان‌برکف کشور است.

آنان در شرایطی که مراکز نیروهای انتظامی یکی از هدف‌های اصلی دشمنان بود و بی‌وقفه در معرض حملات قرار داشتند، مأموریت‌های متعدد و هم‌زمان خود را برای حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت مردم، کنترل تردد، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حفاظت از مراکز حساس و امدادرسانی به صدمه دیدگان ادامه دادند.

آسیب‌دیدن ساختمان‌ها و مراکز انتظامی، هرگز آنان را از انجام وظیفه بازنداشت.

شهادت بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم نیروی انتظامی در طی دو جنگ تحمیلی و ددمنشانه، نیز گواه روشنی بر عمق این فداکاری است.