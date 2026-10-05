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بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

زندگی نامه مهروز ساعی؛ از زندگی شخصی و خانواده تا سوابق ورزشی و مربیگری او و فعالیتش به‌عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۲
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مهروز ساعی

به گزارش تابناک؛ مهروز ساعی بنه‌کهل متولد ۱۴ آذر ۱۳۶۳ است. خانواده او اصالتاً اهل روستای بنه‌کهل از توابع شهرستان بستان‌آباد در استان آذربایجان شرقی هستند. 

نام خانوادگی:ساعی بنه‌کهل

تاریخ تولد: ۱۴ آذر ۱۳۶۳

محل تولد:بنه کهل، آذربایجان شرقی

پیشه:تکواندوکار، سرمربی تیم ملی تکواندو زنان ایران

مهروز ساعی از کودکی به تکواندو روی آورد و در ادامه، فعالیت ورزشی خود را در این رشته دنبال کرد.

مهروز ساعی چه نسبتی با هادی ساعی دارد؟

مهروز ساعی در خانواده‌ای ورزشی بزرگ شد و خواهر هادی ساعی، قهرمان تکواندو ایران، است.

هادی ساعی مدیر ورزشی و بازیگر است که قهرمان تکواندو جهان و المپیک، و عضو سومین و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بوده ‌است. ساعی با دو نشان طلا و یک برنز تکواندو در بازی‌های المپیک، پرافتخارترین ورزش ‌کار ایرانی در تمام ادوار این بازی‌ها است.
هادی ساعی در سال 1393 با بازی در مجموعه تلویزیونی آمین به کارگردانی منوچهر هادی وارد عرصه بازیگری نیز شد. از جمله آثار او می توان به اسید و پی 22 اشاره کرد.

برادر دیگر او مهران ساعی نیز در تکواندو فعالیت داشت و مدتی به اردوی تیم ملی راه یافت، اما به دلیل مسائل کاری این مسیر را ادامه نداد.

خانواده ساعی فرزندان دیگری نیز داشتند. هادی ساعی در گفت‌وگویی درباره خانواده خود از دو برادر دیگرش به نام‌های علی و مهدی یاد کرده بود که هر دو سال‌هاست که درگذشته‌اند. بر اساس این اظهارات، مهدی ساعی در ۱۹سالگی بر اثر نارسایی قلبی فوت کرد و علی نیز در پی یک سانحه تصادف جان خود را از دست داد.

مهروز ساعی در کنار برادرش هادی ساعی

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

همسر اول مهروز ساعی

مهروز ساعی پیش‌تر با حمیدرضا قلی‌پور، ووشوکار سابق تیم ملی ایران و دارنده مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ‌ژو، ازدواج کرده بود. این ازدواج در ادامه به جدایی انجامید.

حمیدرضا قلی‌ پور زاده همسر سابق مهروز ساعی

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

مهروز ساعی و همسرش

مهروز ساعی اکنون با میثم گودرزی، تکواندوکار، زندگی مشترک دارد.مهروز ساعی اینستاگرام خود را با تصاویری از زندگی شخصی خود در کنار همسرش بروز کرده است.

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

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فرزندان مهروز ساعی

مهروز ساعی بنه کهل مربی تیم ملی تکواندو زنان ایران و خواهر هادی ساعی سال ها پیش ازدواج کرده و یک دختر دارد.

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

فعالیت ها و سوابق ورزشی مهروز ساعی

مهروز ساعی فعالیت خود در تکواندو را از کودکی آغاز کرد و در ادامه به عضویت تیم ملی تکواندو بانوان ایران درآمد. مهم‌ترین افتخار دوران ورزشکاری او، کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه بود؛ ساعی در آن دوره به‌عنوان ورزشکار در ترکیب تیم ایران حضور داشت و در کنار برادرش هادی ساعی، موفق به کسب مدال برنز شد.

او پس از دوران ورزش قهرمانی، مسیر خود را در مربیگری ادامه داد و به فعالیت در کادر فنی تکواندو بانوان پرداخت. ساعی در سال‌های منتهی به المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به‌عنوان مربی تیم ملی بانوان فعالیت داشت و در این دوره، مربی مبینا نعمت‌زاده نیز بود. در المپیک پاریس، ساعی در کادر فنی تیم ملی حضور داشت و نعمت‌زاده با کسب مدال برنز وزن ۴۹ کیلوگرم، یکی از موفقیت‌های مهم تکواندو ایران در این بازی‌ها را رقم زد.

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

مهروز ساعی و همسرش

در ادامه فعالیت‌های مربیگری، مهروز ساعی هدایت تیم هلدینگ ایرانیان در لیگ برتر تکواندو بانوان را نیز بر عهده گرفت. این تیم در سال ۱۴۰۳ با هدایت او قهرمان لیگ برتر شد و ساعی نیز از سوی کمیته برگزاری به‌عنوان بهترین مربی مسابقات انتخاب شد.

پس از این موفقیت‌ها، مهروز ساعی در شهریور ۱۴۰۴ در سمت سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان ایران ابقا شد و هدایت تیم ملی را ادامه داد.

او در سال ۱۴۰۵ نیز به فعالیت خود به‌عنوان سرمربی تیم ملی ادامه داد و در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ هدایت تیم تکواندو بانوان ایران را بر عهده داشت. تیم بانوان ایران در بخش تیمی کیوروگی این مسابقات برای نخستین بار در تاریخ تکواندو بانوان کشور به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست یافت؛ افتخاری که یکی از مهم‌ترین نقاط کارنامه مربیگری مهروز ساعی تا امروز محسوب می‌شود.


بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

مهروز ساعی و برادرش مهران ساعی

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

بیوگرافی مهروز ساعی+ عکس همسر اول و فعلی

منبع: نمناک

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