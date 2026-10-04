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پیام سردار وحیدی در پی افتخار آفرینی کاروان ایران

سرلشکر وحیدی در پیام هایی جداگانه قهرمانی تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در المپیاد جهانی و افتخار آفرینی کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تبریک گفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۷۵
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سردار وحیدی

به گزارش تابناک، پیام سردار سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی افتخار آفرینی و درخشش کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز توسط کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران با عنوان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوه درخشان و معنادار از اراده، غیرت و خودباوری فرزندان ایران اسلامی به ویژه در شرایط خطیر جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی علیه کشور است که افزودن برگ زرین دیگری در تاریخ این سرزمین رقم زد. این درخشش در اوج فشارها و تحریم‌ها، بغض و ناامیدی را بر اردوگاه دشمنان مستولی ساخت و شکوه عزت ملی و روحیه ملت مبعوث شده ایران را در بلندای اقتدار به نمایش گذاشت.

افتخارآفرینی بانوان و دختران ورزشکار، به‌ویژه کسب ۳ مدال طلا در همین دوره در برابر مجموع ۵ طلای ادوار پیشین این آوردگاهبزرگ قاره ای، نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه روزافزون زنان ایرانی و الگویی موفق از اصالت، شجاعت و قهرمانی بود.

اینجانب از یکایک قهرمانان، مدال‌آوران، مربیان، کادرهای فنی و خانواده‌های فداکار آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و این موفقیت سترگ و تاریخی  را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش و کاروان جمهوری اسلامی که مفتخر به نام شهدای مظلوم میناب بود ، تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی، عزت و دستاوردهای افتخارساز در میدان ورزش کشور را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی
فرمانده کل سپاه 

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سردار وحیدی فرمانده کل سپاه پیام کاروان ایران بازی های آسیایی ناگویا مدال طلا
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