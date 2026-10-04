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پیام تبریک قالیباف به دختران ورزشکار در ناگویا

رئیس مجلس: دختران نجیب ایران در ناگویا اثبات کردند که هویت زن ایرانی، الگویی موفق از تلفیق اصالت، شجاعت و قهرمانی در سخت‌ترین میدان‌های جهانی است.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۷۳
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محمد باقر قالیباف

به گزارش تابناک؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به کاروان ورزشی ایران در مسابقات آسیایی نوشت: موفقیت کاروان «فرشتگان میناب» نشان از اراده و غیرت فرزندان ایران اسلامی در آوردگاه‌های بین‌المللی است. دختران نجیب ایران اثبات کردند که هویت زن ایرانی، تلفیق اصالت، شجاعت و قهرمانی در سخت‌ترین میدان‌های جهانی است

کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز توسط کاروان پرافتخار جمهوری اسلامی ایران که با عنوان «فرشتگان میناب» در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور یافته بود، برگ زرین و سند زنده‌ای از اراده و غیرت فرزندان ایران اسلامی در آوردگاه‌های بین‌المللی است.

این درخشش، بازتاب روحیه ملتی زنده و ایستاده است که در اوج فشار‌ها و تحریم‌ها، پرچم عزتش را با تکیه بر خودباوری و عزم ملی به اهتزاز درمی‌آورد. هر بار که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی بر فراز سایر رقبا برافراشته شد و نغمه خوش سرود ملی کشورمان در قلب آسیا طنین‌انداخت، میلیون‌ها ایرانی به همت فرزندان خود بالیدند.

در این میان، افتخارآفرینی تاریخی بانوان و دختران ورزشکار در ناگویا، جلوه‌ای بی‌بدیل و معنادار داشت. در شرایطی که در تمام ادوار پیشین بازی‌های آسیایی مجموعاً ۵ مدال طلا به دست آمده بود، بانوان شایسته ایران تنها در همین دوره ۳ مدال طلا به افتخارات کشور افزودند که نشان‌دهنده ظرفیت، توانایی و جایگاه روزافزون بانوان ورزشکار ایران در عرصه رقابت‌های قاره‌ای است. 

دختران نجیب و توانمند ایران در ناگویا اثبات کردند که هویت زن ایرانی، الگویی موفق از تلفیق اصالت، شجاعت و قهرمانی در سخت‌ترین میدان‌های جهانی است؛ الگویی که روایت‌های دروغین ایران‌ستیزان را در صحنه عمل باطل کرد و شایستگی بانوان مسلمان را به رخ کشید. 

امروز وظیفه خود می‌دانم از یکایک قهرمانان و مدال‌آوران، کادر‌های فنی و مربیان زحمتکش، و به‌ویژه خانواده‌های فداکار که اصلی‌ترین تکیه‌گاه این افتخارآفرینان بودند، صمیمانه قدردانی کنم.

اینجانب با افتخار، این موفقیت غرورانگیز را به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و همه فرزندان پرتلاش کاروان جمهوری اسلامی تبریک می‌گویم و تداوم سربلندی، عزت و فتح قله‌های بزرگ‌تر را در سایه همدلی و توکل به خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اسلامی

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محمدباقر قالیباف ناگویا بازی های آسیایی دختران ورزشکار پیام تبریک مدال طلا مدال آوری کاروان ورزشی ایران
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