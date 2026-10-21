علیرضا زارع در ناگویا طلایی شد

به گزارش تابناک؛ سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد.

بنا بر این گزارش؛ علیرضا زارع در دوی ۱۰۰ متر مردان کلاس T35 با ثبت زمان ۱۲:۳۲ در رقابت با دوندگانی از عراق، هند، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ ضمن شکستن رکورد این بازی‌ها در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را کسب کرد.

منبع: ورزش سه