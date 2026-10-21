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علیرضا زارع در ناگویا طلایی شد

دونده دوی ۱۰۰ متر مردان کشورمان با قرار گرفتن در رده نخست فینال بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مدال طلا را کسب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۶۹۷
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علیرضا زارع

به گزارش تابناک؛ سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شد.

بنا بر این گزارش؛ علیرضا زارع در دوی ۱۰۰ متر مردان کلاس T35 با ثبت زمان ۱۲:۳۲ در رقابت با دوندگانی از عراق، هند، کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ ضمن شکستن رکورد این بازی‌ها در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلا را کسب کرد.
منبع: ورزش سه

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علیرضا زارعی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا مسابقات پارادوومیدانی مدال طلا
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