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پیام سرلشکر عبداللهی برای افتخارآفرینی ورزشکاران ایران

درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران غیور و شایسته جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوه‌ای ارزشمند از توانمندی، اراده، همت و روحیه پهلوانی جوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۱۷
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به گزارش تابناک، سرلشکر سید علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی به مناسبت افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نوشت:

درخشش و افتخارآفرینی ورزشکاران غیور و شایسته جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، جلوه‌ای ارزشمند از توانمندی، اراده، همت و روحیه پهلوانی جوانان ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

اینجانب این موفقیت‌های ارزشمند را به ملت غیور ایران، به‌ویژه جوانان قهرمان و مدال‌آوران عزیز، مربیان و کادرهای فنی، خانواده‌های گران‌قدر آنان و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های ورزشی تمامی اعضای کاروان جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌نمایم.

بی‌تردید، اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین سرود پرافتخار کشورمان در میادین بین‌المللی، جلوه‌ای از عزت، اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران است.

🔹توفیق روزافزون قهرمانان و جوانان برومند ایران اسلامی را در تمامی عرصه‌های ورزشی و ملی، از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

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سرلشکر عبداللهی پیام بازی های آسیایی مدال کاروان ایران ورزشکاران ایرانی
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