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سامان پاکباز به مدال طلا رسید

ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران نیز در پرتاب وزنه به مدال طلا رسید تا تعداد طلاهای ایران در ناگویا به ۷ برسد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۴۲
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سامان پاکباز

به گزارش تابناک؛ سامان پاکباز با ثبت رکورد ۱۳.۵۲ متر در پرتاب وزنه کلاس F12، مدال طلای دیگری را به کاروان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی هدیه داد.

طلای ناب سامان پاکباز روی خاک ژاپن

رقابت پرتاب وزنه کلاس F12 صبح امروز در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا برگزار شد و یک مدال طلای دیگر به کاروان جان فدایان ایران قوی اضافه کرد.

در این رقابت سامان پاکباز ملی‌پوش کشورمان رکورد ۱۳.۵۲ متر را به ثبت رساند و به مدال طلای این دوره از مسابقات دست پیدا کرد.

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سامان پاکباز پنج پرتاب صحیح را انجام داد و بالاتر از ورزشکاران کشورهای اندونزی و ازبکستان به مدال طلا رسید.

پیش از این نیز ورزشکارانی چون محمد صابر، امیرحسین علیپور و عرفان بندری در بخش دوومیدانی، با کسب مدال طلا، روزی پربار را برای ورزش ایران شروع کرده بودند.
منبع: ورزش سه

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سامان پاکباز پرتاب وزنه بازی های پاراآسیایی ناگویا مدال طلا کاروان جان فدایان ملی پوش
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