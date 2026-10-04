به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، بازار خودرو ایران طی دو سال گذشته چهره‌ای متفاوت پیدا کرده است؛ مدل‌هایی با موتورهای توربو، گیربکس‌های دوکلاچه، سامانه‌های هیبریدی، دوربین‌های متعدد، رادارهای کمک‌راننده، شبکه‌های ارتباطی پیچیده و ده‌ها یونیت الکترونیکی وارد خیابان‌های کشور شده‌اند، اما زیر کاپوت این خودروها فقط یک موتور جدید قرار نگرفته است؛ معماری خودرو عوض شده و همین تغییر، تعمیر و نگهداری را هم از شکل قدیمی خود فاصله داده است. امروز دیگر همیشه نمی‌شود با باز کردن کاپوت، گوش دادن به صدای موتور و تعویض یک قطعه مشکوک مشکل را پیدا کرد. گاهی ایراد خودرو در یک سنسور، ارتباط شبکه CAN، نرم‌افزار یک یونیت، کالیبراسیون دوربین یا رادار، افت ولتاژ یک مدار و حتی نسخه نرم‌افزاری ECU پنهان شده است.

این فاصله زمانی بیشتر خودش را نشان می‌دهد که خودروهای وارداتی و مونتاژی جدید با سرعت بیشتری وارد بازار می‌شوند. فهرست خودروهای عرضه‌شده در سال ۱۴۰۵ حالا شامل مدل‌های بنزینی، هیبریدی و برقی از برندهای مختلف است و تنوع فنی بازار به‌مراتب بیشتر از چند سال قبل شده است. از طرف دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره بازار خدمات پس از فروش نشان می‌دهد که ایجاد شبکه تعمیراتی متناسب با این حجم از تنوع، همگام با ورود خودروها پیش نرفته است. مسئله فقط کمبود قطعه نیست؛ دسترسی به ابزار تخصصی، اطلاعات تعمیراتی، نرم‌افزارهای کارخانه‌ای و نیروی آموزش‌دیده هم بخشی از همین زنجیره است.

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دیاگ دیگر همان دیاگ قدیمی نیست

سال‌ها در تعمیرگاه‌های ایران، «دیاگ زدن» بیشتر به معنای وصل کردن دستگاه به سوکت خودرو، خواندن چند کد خطا و پاک کردن آنها بود. این تصور برای خودروهای جدید دیگر جواب نمی‌دهد. یک خودروی امروزی ممکن است چندین ECU و یونیت مستقل داشته باشد؛ ECU موتور، TCU گیربکس، ABS و ESP، ایربگ، BCM، سیستم تهویه، یونیت‌های بدنه، سامانه‌های کمک‌راننده، دوربین‌ها و رادارها و در بعضی خودروها واحدهای مدیریت باتری و موتور الکتریکی. خرابی یک بخش هم الزاماً به معنای خرابی همان قطعه نیست. ممکن است یک سنسور سالم باشد اما سیم‌کشی، تغذیه، ارتباط شبکه یا نرم‌افزار یونیت دچار مشکل شده باشد.

حتی در خودروهای داخلی جدیدتر نیز همین مسیر دیده می‌شود. به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و اصلاحیه‌های ECU و یونیت‌های مختلف برای محصولاتی مانند تارا، سورن، ۲۰۷ و شاهین منتشر می‌شود و تعمیرکار برای بعضی ایرادها دیگر فقط با ابزار مکانیکی سراغ خودرو نمی‌رود؛ باید نسخه نرم‌افزار یونیت را بشناسد، بتواند اطلاعات آن را بخواند و در موارد لازم فرآیند برنامه‌ریزی یا دانلود را انجام دهد. انتشار مداوم نسخه‌های جدید نرم‌افزاری برای یونیت‌های خودروهای تولید داخل، نشانه روشنی از افزایش سهم الکترونیک در فرآیند تعمیر است.

ماجرا برای خودروهای وارداتی پیچیده‌تر می‌شود. یک دستگاه عمومی ممکن است بتواند بخشی از خطاهای خودرو را بخواند، اما برای دسترسی کامل به همه یونیت‌ها، کدنویسی، برنامه‌ریزی، تعریف قطعه جدید یا انجام برخی فرآیندهای سرویس، گاهی به تجهیزات اختصاصی برند نیاز است. حتی در بازار تجهیزات تعمیرگاهی ایران نیز برای برندهای مختلف دستگاه‌های تخصصی مانند CAN CLIP رنو و تجهیزات مربوط به سیستم‌های جدید الکترونیکی عرضه می‌شود. این یعنی تعمیرگاه مدرن باید از «تعمیرکار خودرو» به مجموعه‌ای از مهارت‌های مکانیک، برق، الکترونیک و نرم‌افزار مجهز شود.

یک مثال ساده، تعویض باتری است. در بعضی خودروهای جدید، بعد از تعویض باتری ممکن است نیاز به ثبت باتری جدید یا انجام تنظیمات خاص وجود داشته باشد. در خودروهای مجهز به سامانه‌های پیشرفته‌تر، تعویض یک قطعه الکترونیکی هم می‌تواند مرحله دیگری داشته باشد؛ یونیت جدید باید با خودرو شناسانده شود، کدگذاری شود یا با سایر واحدهای شبکه ارتباط برقرار کند. تعمیرکار اگر این فرآیند را نداند، ممکن است قطعه‌ای سالم را به‌عنوان قطعه معیوب کنار بگذارد و هزینه اضافی روی دست مالک بگذارد.

کالیبراسیون دوربین و رادار، مرحله دیگری از همین تغییر است. سامانه‌هایی مانند هشدار خروج از خط، ترمز اضطراری، کروزکنترل تطبیقی و پایش نقاط کور فقط با نصب یک دوربین یا رادار کار نمی‌کنند. محل نصب، زاویه، ارتفاع خودرو، وضعیت چرخ‌ها و حتی تعمیرات بدنه می‌تواند روی عملکرد آنها اثر بگذارد. اگر سپر یا شیشه جلو تعویض شود، در برخی خودروها ممکن است سامانه نیاز به تنظیم مجدد داشته باشد. وجود خدماتی برای اسکن و کالیبراسیون رادارهای نقطه کور، خط‌خوان و سامانه‌های مرتبط در بازار تعمیراتی ایران نشان می‌دهد این دسته از خدمات دیگر موضوعی کاملاً تئوریک نیست و به نیاز واقعی بازار تبدیل شده است.

خودرو هست، اما قطعه و متخصص کجاست؟

مشکل بزرگ‌تر زمانی آغاز می‌شود که خودرو پس از ورود به کشور نیاز به قطعه‌ای پیدا کند که در بازار موجود نیست. برای یک خودروی قدیمی، تعمیرکار معمولاً با شبکه‌ای از قطعه‌فروش‌ها، استوک‌فروش‌ها و تعمیرکاران تخصصی سر و کار دارد و حتی در صورت کمیاب بودن قطعه، امکان تعمیر یا جایگزینی آن وجود دارد. برای یک خودروی تازه‌وارد، این زنجیره هنوز شکل نگرفته است. اگر قطعه‌ای مانند یک رادار، دوربین، یونیت کنترل، اینورتر یا حتی یک قطعه خاص موتور خراب شود، مالک ممکن است با خودرویی مواجه شود که ارزش آن چند میلیارد تومان است اما به دلیل یک قطعه کوچک هفته‌ها یا ماه‌ها در تعمیرگاه متوقف بماند.

این مسئله در گزارش‌های اخیر درباره خودروهای وارداتی نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی بازار مطرح شده است؛ خودرو می‌تواند در مدت کوتاهی وارد کشور و تحویل مشتری شود، اما ساخت شبکه خدمات، تأمین قطعه و تربیت نیروی متخصص به زمان بسیار بیشتری احتیاج دارد. تفاوت میان سرعت واردات و سرعت شکل‌گیری خدمات پس از فروش همان شکافی است که مالک تازه بعد از خرابی خودرو آن را لمس می‌کند.

از طرف دیگر، هر واردکننده‌ای که چند مدل خودرو از چند برند مختلف عرضه می‌کند، با یک مسئله فنی جدی روبه‌رو است. آموزش تعمیرکار برای یک پلتفرم با آموزش تعمیرکار برای پنج یا ۱۰ پلتفرم متفاوت یکی نیست. تجهیزات تشخیصی، نرم‌افزار، دستورالعمل تعمیر، قطعات مصرفی و حتی روش باز کردن قطعات در مدل‌های مختلف فرق می‌کند. اگر شبکه خدمات فقط روی کاغذ وجود داشته باشد و تعمیرگاه عملاً به تجهیزات و اطلاعات لازم دسترسی نداشته باشد، داشتن تابلو و عنوان «نمایندگی» مشکل مالک را حل نمی‌کند.

البته نمی‌توان همه تعمیرگاه‌های ایران را در یک دسته قرار داد. در بازار کشور تعمیرکاران و مجموعه‌های تخصصی وجود دارند که روی ECU، شبکه مالتی‌پلکس، گیربکس‌های اتوماتیک، خودروهای چینی، ژاپنی و کره‌ای و تجهیزات عیب‌یابی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حتی بازار تجهیزات دیاگ و برنامه‌ریزی خودرو نیز طی سال‌های اخیر توسعه پیدا کرده و نرم‌افزارها و پکیج‌های جدید برای خودروهای تولید داخل و مونتاژی عرضه می‌شود. مسئله اصلی، سرعت رشد این تخصص در مقایسه با سرعت ورود مدل‌های جدید و گستردگی آن در سراسر کشور است.

برای مالک یک خودروی وارداتی در تهران شاید پیدا کردن تعمیرگاه تخصصی چندان دشوار نباشد؛ اما داستان برای مالک همان خودرو در یک شهر کوچک متفاوت است. اگر خودرو در جاده دچار خطای الکترونیکی شود یا یک سامانه ایمنی از کار بیفتد، همیشه نمی‌توان انتظار داشت تعمیرکار محلی دستگاه اختصاصی برند را در اختیار داشته باشد. اینجاست که «شبکه خدمات» معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. شبکه خدمات فقط تعداد نمایندگی‌های ثبت‌شده نیست؛ مجموعه‌ای از قطعه، ابزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی، آموزش و امکان پشتیبانی فنی است.

موضوع هزینه هم از همین‌جا وارد بازی می‌شود. خدمات الکترونیکی و تخصصی طبیعتاً ارزان نیستند و قیمت عیب‌یابی خودروهای خارجی، برنامه‌ریزی یونیت‌ها و تعمیر ECU در بازار ۱۴۰۵ با خدمات خودروهای ساده‌تر اختلاف محسوسی دارد. در فهرست‌های خدماتی موجود، حتی برای عیب‌یابی و تعمیر برخی یونیت‌های خودروهای خارجی رقم‌های چندمیلیونی دیده می‌شود. این هزینه وقتی سنگین‌تر می‌شود که تعمیرکار بدون تشخیص دقیق، چند قطعه را به‌صورت آزمون و خطا تعویض کند؛ روشی که در خودروهای الکترونیکی جدید می‌تواند هزینه مالک را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

برای خودروساز و واردکننده نیز ماجرا فقط ارائه خدمات به مشتری نیست. هر خودرو یک چرخه عمر دارد و اگر قرار است محصولی پنج یا ۱۰ سال در بازار باقی بماند، باید از روز نخست برای تأمین قطعه، آموزش تعمیرکار، تجهیزات تخصصی و مستندات فنی آن برنامه وجود داشته باشد. فروش خودرو ساده‌ترین بخش این زنجیره است؛ دشوارترین قسمت زمانی شروع می‌شود که مالک با چراغ هشدار روی صفحه کیلومتر وارد تعمیرگاه می‌شود و انتظار دارد کسی دقیقاً بداند خودرو چه مشکلی دارد.

ایران در آستانه بازاری قرار گرفته که در آن خودروهای توربو، هیبریدی، برقی، مجهز به رادار و دوربین و سامانه‌های ارتباطی متعدد سهم بیشتری پیدا می‌کنند. اگر صنعت خدمات پس از فروش با همان سرعت رشد نکند، فاصله میان «خودروی روز» و «تعمیرگاه روز» هر سال بیشتر می‌شود. آن وقت ممکن است خودرو روی کاغذ به فناوری روز دنیا مجهز باشد، اما مالک برای یک خطای ساده مجبور شود کیلومترها دنبال تعمیرکاری بگردد که نرم‌افزار و ابزار تشخیص آن خودرو را دارد.

مسئله را نباید فقط با خرید چند دستگاه دیاگ حل‌شده فرض کرد. تعمیرکار نسل جدید باید نقشه شبکه خودرو را بفهمد، داده زنده را تحلیل کند، تفاوت خطای واقعی و خطای ناشی از ارتباط را تشخیص دهد، با پروگرام و کدنویسی آشنا باشد و در خودروهای برقی و هیبریدی، اصول ایمنی ولتاژ بالا را بداند. تعمیرگاه آینده بیشتر شبیه یک آزمایشگاه فنی خواهد بود تا همان تعمیرگاه سنتی که بخش عمده کارش با آچار، جک و تجربه شنیداری انجام می‌شد.

بازار خودرو ایران بالاخره دارد خودروهای جدیدتری را تجربه می‌کند؛ مسئله این است که آیا صنعت خدمات هم همراه آنها جلو می‌آید یا نه. مشتری هنگام خرید، رنگ بدنه، موتور، امکانات، نمایشگر و شتاب خودرو را می‌بیند؛ اما کیفیت واقعی شبکه خدمات زمانی مشخص می‌شود که خودرو خراب شده باشد، چراغ هشدار روشن شده باشد و مالک بخواهد بداند چه کسی می‌تواند مشکل را دقیق تشخیص دهد، قطعه را تهیه کند و خودرو را بدون آزمون و خطا به خیابان برگرداند. اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، فناوری بیشتر لزوماً به معنی مالکیت راحت‌تر نیست؛ گاهی فقط تعداد چیزهایی را که ممکن است خراب شوند بیشتر می‌کند.