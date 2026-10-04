آزادی گروهی از زندانیان ایرانی در امارات

این هموطنان که تا ساعاتی دیگر از طریق مرز‌های هوایی به آغوش وطن بازخواهند گشت، شامل تعدادی از بانوان ایرانی نیز هستند.

به گزارش تابناک؛ گروهی از زندانیان ایرانی که سال‌ها در زندان‌های امارات به سر می‌بردند، آزاد شدند.

در پی رایزنی‌های فشرده و مستمر هیئت‌های دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، گروهی از زندانیان ایرانی که سال‌ها تحت اتهامات بی‌پایه در زندان‌های امارات به سر می‌بردند، آزاد شدند.

این هموطنان که تا ساعاتی دیگر از طریق مرزهای هوایی به آغوش وطن بازخواهند گشت، شامل تعدادی از بانوان ایرانی نیز هستند. پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک برای استیفای حقوق این هموطنان، به صورت جدی دنبال می‌شود.

بنا بر اعلام این هیئت دیپلماتیک و امنیتی کشورمان، رایزنی‌ها برای آزادی سایر زندانیان باقی‌مانده در امارات و بازگشت کامل آنان به کشور، با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

منبع: عصرایران