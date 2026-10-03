آزادی تعدادی از زندانیان ایرانی در امارات

طبق گزارش‌ها، تعدادی از زندانیان ایرانی در امارات آزاد و تا ساعات دیگر به کشور بازخواهند گشت.

به گزارش تابناک، گزارش‌های رسیده حاکی است با تلاش‌های صورت گرفته توسط هئیت دیپلماتیک و امنیتی کشور، تعدادی از زندانیان ایرانی در امارات آزاد و تا ساعات دیگر به کشور بازخواهند گشت.

این زندانیان که سال‌ها با اتهامات واهی در زندان‌های امارات بوده‌اند با تلاش‌های گسترده این هیئت دیپلماتیک و امنیتی، آزاد و به کشورمان بازخواهند گشت.

این در حالی صورت می‌گیرد که تعداد قابل توجهی از این زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند.

هیئت پیگیری کننده وعده داده است در آینده‌ای نزدیک، سایر زندانیان ایرانی در امارات آزاد و به کشور باز خواهند گشت.

منبع: خبرگزاری صداوسیما