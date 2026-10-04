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پیشنهاد تازه امارات برای سه جزیره ایرانی

ابوظبی بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود را دربارهٔ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، سه جزیرهٔ ایرانی، تکرار کرد و گفت خواهان راه‌حل مسالمت‌آمیز است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۲۴
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4722 بازدید
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۱۰
انور قرقاش

به گزارش تابناک؛ امارات بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود درباره حاکمیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد و مدعی شد خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسئله است.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در اظهاراتی با تکرار مواضع ادعایی ابوظبی درباره این جزایر گفت: «رویکرد ما روشن و ثابت است؛ حل‌وفصل اختلاف به‌صورت مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات دوجانبه مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری.»

قرقاش همچنین در واکنش به انتقادات علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل، از بیانیه امارات در سازمان ملل، مدعی شد موضع ایران در رد ادعا‌های ابوظبی با «حقایق و اسناد» مورد استناد امارات مطابقت ندارد.

امارات در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ادعا‌های خود درباره این سه جزیره را تکرار و خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی جزایری ایرانی و جزء جدایی‌ناپذیر خاک کشور هستند و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست.

ایران همواره تأکید کرده است که تکرار ادعا‌های امارات، تغییری در واقعیت حاکمیت ایران بر این جزایر ایجاد نمی‌کند.

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انور قرقاش جزایر ایرانی امارات تنب بزرگ و تنب کوچک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
5
45
پاسخ
چرامسئولین ما سکوت کرده وتوی دهن امارات نمیزنندتا بیش ازاین لجن پراکنی نکند؟.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
جواب دادند ولی این یکی موشک لازمه !!
ناشناس
| Austria |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
این مدل حرف زدن امارات در بحبوحه ی اینهمه مشکلات فقط یک معنی داره: در جلسه ی با اسرائیل با هم به توافق رسیده اند این مسأله رو دوباره بزرگ کنند و بهانه تراشی کنند. ایران قبل از اینکه اقتصاد امارات دوباره جان بگیرد، باید با یک سیاست مناسب دوباره اقتصاد امارات را به ته جدول ببرد تا دیگر اینگونه رفتار نکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
3
31
پاسخ
من هم یک پیشنهاد تاره دارم..کل امارات به عنوان منطقه دو شهرداری بو موسی اعلام شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
17
پاسخ
امارات در برابر یک جزیره ما هیچ است چه رسد به کشور با قدمت تاریخی ایران.
آباد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
9
پاسخ
امارات که وجود خارجی ندارد. 10میلیون از اسراییل و هند و بنگلادش و برمه جمع کردید و با 800هزار نفر بومی از 7 امارت . ادعای کشور در می آورید. بصلاح است به ایران ملحق شوید تا برده آمریکا و اسراییل نشوید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
6
پاسخ
پیشنهاد می کنم که یه دونه خرمشهر 4 یا سجیل رو حواله کاخ بن زاید کنید. این دو تا بلدند با بن زاید و دار و دسته اش توافق کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
7
پاسخ
کل امارات یک نقطه زیر پونزی هست بعد همین نقطه خودش از چندتا امیرنشین تشکیل شده. حالا یکی از اینا سوال نمیکنه که اصلا این جزایر مربوط به کدوم تون بوده که الان مدعیش شدین؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
چرا انور قرقاش تا کنون زنده است او 100 درصد ضد ایران است
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
اون موقع که جنگ نشده بود و فکر میکردیم امارات مالی هست به ادعاهاش اهمیت نمیدادیم، الان که چنگ شد و دیدیم در مقابل ما اصلا مالی نیست دیگه این حرفهای انور قرقاش و رفیقاش به پشیزی نمی ارزه
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