پیشنهاد تازه امارات برای سه جزیره ایرانی

ابوظبی بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود را دربارهٔ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، سه جزیرهٔ ایرانی، تکرار کرد و گفت خواهان راه‌حل مسالمت‌آمیز است.

به گزارش تابناک؛ امارات بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود درباره حاکمیت بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را تکرار کرد و مدعی شد خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز این مسئله است.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در اظهاراتی با تکرار مواضع ادعایی ابوظبی درباره این جزایر گفت: «رویکرد ما روشن و ثابت است؛ حل‌وفصل اختلاف به‌صورت مسالمت‌آمیز از طریق مذاکرات دوجانبه مستقیم یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری.»

قرقاش همچنین در واکنش به انتقادات علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین‌الملل، از بیانیه امارات در سازمان ملل، مدعی شد موضع ایران در رد ادعا‌های ابوظبی با «حقایق و اسناد» مورد استناد امارات مطابقت ندارد.

امارات در جریان هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز ادعا‌های خود درباره این سه جزیره را تکرار و خواستار حل‌وفصل مسالمت‌آمیز آن شد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تأکید کرده است که تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی جزایری ایرانی و جزء جدایی‌ناپذیر خاک کشور هستند و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست.

ایران همواره تأکید کرده است که تکرار ادعا‌های امارات، تغییری در واقعیت حاکمیت ایران بر این جزایر ایجاد نمی‌کند.