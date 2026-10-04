En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر
جلسه علنی مجلس

بررسی طرح مقابله با نفوذ در دستور کار نمایندگان

جلسه مجلس به ریاست قالیباف آغاز شد و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۷۷
| |
307 بازدید
جلسه علنی مجلس

به گزارش تابناک؛ جلسه علنی امروز یکشنبه(۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور حداکثر نمایندگان به صورت وبیناری آغاز شد.

در جلسه امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و گزارش همین کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی ماده(۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی قرار است امروز در مجلس بحث و بررسی شود.

همچنین بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز در دستور کار امروز صحن علنی مجلس است.
منبع: ایرنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
جلسه علنی مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس دوازدهم کمیسیون اقتصادی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس
وزیر اقتصاد به بهارستان می‌رود
استیضاح میدری به صحن علنی مجلس ارجاع شد
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»
سورپرایز وزارت کشور برای بهارستان!
مهلت تعیین‌تکلیف وزرای ۲ وزارتخانه به پایان رسید
عکس: نشست علنی مجازی ۱۵ شهریور ماه مجلس
رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ در جلسه علنی مجلس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۳ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۶۸ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۸ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۵۹ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۵۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005rT7
tabnak.ir/005rT7