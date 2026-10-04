بررسی طرح مقابله با نفوذ در دستور کار نمایندگان

جلسه مجلس به ریاست قالیباف آغاز شد و بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ جلسه علنی امروز یکشنبه(۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف و حضور حداکثر نمایندگان به صورت وبیناری آغاز شد.

در جلسه امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و گزارش همین کمیسیون درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار دارد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها، رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی و بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دوفوریتی ماده(۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی قرار است امروز در مجلس بحث و بررسی شود.

همچنین بررسی تقاضای یک فوریت در خصوص لایحه الحاق یک تبصره به ماده(۱۵) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ نیز در دستور کار امروز صحن علنی مجلس است.

منبع: ایرنا