ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

موضع قالیباف درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» مشخص شد

نایب‌رئیس مجلس در واکنش به ادعای مطرح‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هرگونه توافق قالیباف برای خروج «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» از دستور کار مجلس را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۹۱۴۱۴
| |
1214 بازدید
مجلس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی نیکزاد در جلسه علنی وبیناری امروز (سه‌شنبه، ۳ شهریور) در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره اظهارات اخیر عارف معاون اول رئیس‌جمهور، مبنی بر اینکه قالیباف قول داده «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» از دستور مجلس خارج شود، گفت: امروز صبح آقای قالیباف را دیدم و این موضوع را به ایشان گفتم. پاسخ آقای قالیباف این بود که چنین حرفی نزده و چنین موضوعی مطرح نیست. آقای قالیباف گفت قولی نداده و چنین صحبتی نکرده که طرح از دستور کار مجلس خارج شود.

وی افزود: اگر نمایندگان ایراد و ابهامی نسبت به مواد طرح داشته باشند، طبیعتا مورد بررسی قرار گرفته و آن مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: دولت نمی‌تواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند و چه چیزی را تصویب نکند. دولت تنها می‌تواند آیین‌نامه درباره مصوبات مجلس بنویسد، نه اینکه در امور مجلس مداخله کند.

احمدی‌سنگر نماینده رشت، نیز در تذکر دیگری گفت: انتظار می‌رود آقای قالیباف شخصا این موضوع را اعلام کند که به دولت قول نداده طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود.

همچنین ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ بیگانگان گفت: وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است. آقایان چرا به جای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت می‌کنند؟

وی افزود: ما در تمامی جلسات کمیسیون از دولت برای بررسی طرح مقابله با نفوذ دعوت کردیم. اکنون هم که در حال بررسی طرح تنگه هرمز هستیم، کسی از دولت در جلسات کمیسیون امنیت ملی حضور پیدا نمی‌کند.

عزیزی گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی آمادگی داریم هر فرد حقیقی و حقوقی، چه در دولت و چه خارج از دولت، پیشنهادی دارد به ما ارائه دهد تا آن را بررسی کنیم. نباید جامعه را با یک‌سری سخنان دچار نگرانی کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: سابقه این طرح به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد. ما در این زمینه خلأ داشتیم و از محل آن آسیب‌های جدی به کشور وارد شد و دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ما شهید شدند. اکنون بعد از یک دهه انتظار می‌رود این موضوع تعیین تکلیف شود.

کاظم دلخوش، نماینده دولت، نیز گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی برای بررسی این طرح حضور نداشتیم. دولت با کلیت طرح مخالف نیست بلکه با برخی از مواد آن مخالفت دارد. پیشنهاد دادیم که طرح به صورت دوشوری بررسی شود. دولت دغدغه‌هایی دارد که انتظار می‌رود در بررسی مواد مورد توجه قرار گیرد.

علی نیکزاد در نهایت گفت: هر کدام از نمایندگان اشکالات و ابهاماتی داشته باشند، ما آن را بررسی می‌کنیم و در صورت لزوم، برای بررسی بیشتر، مواد را به کمیسیون امنیت ملی جهت اصلاح ارجاع خواهیم داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس طرح مقابله با نفوذ بیگانگان قالیباف علی نیکزاد عارف
فرانسه یک قدم دیگر به سمت «حق مردن» رفت
یک گزارش تصویری متفاوت؛ مردگان آلمان شرقی
رکورد بدهی در آمریکا؛ ۴۰ تریلیون دلار!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«لبخندهای تلخ» و «جوک‌های بی‌مزه» وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین مجلس / سؤال درباره تورم ۱۴۰ درصدی
اصرار دولت بر حفظ وزرای ضعیف / توپ تغییر کابینه در زمین مجلس
آیا بنزین گران می‌شود؟ موضع نهایی مجلس!
وب گردی
پرشین هتل
افزایش شدید قیمت طلا در ۱ شهریور ۱۴۰۵
آمپول نوروبیون (Neurobion) چیست؟
تخم‌ مرغ برای کبد مفید است یا مضر؟
ایران «سلاحی قدرتمندتر از بمب اتم» پیدا کرد/ دستیابی به توافق جدید میان ایران و آمریکا آسان نخواهد بود
جنگ آمریکا و ایران در حال ورود به فاز خطرناکتری است/ نه واشنگتن و نه تهران تمایلی به دادن اولین امتیاز بزرگ نشان نمی‌دهند
بعید است ترامپ بخواهد در قبال ایران اقدامی کند که چین را خشمگین کند/ احتمال از سرگیری جنگ تمام عیار وجود دارد
گوشی‌های قدیمی؛ گنجی از طلا و نقره!
فال حافظ؛ اول شهریور ۱۴۰۵ برای متولدین هر ماه
خلیج فارس، نامی که تاریخ تغییرش نمی دهد؛ عراق باید مواضع خود را اصلاح کنند
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار
شاهین؛ خودرویی که سایپا می‌خواست با آن از گذشته عبور کند
ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟
ازدواج زودهنگام چه تاثیری بر سلامت روان دارد؟
تغییر موضع عضو تیم مذاکره کننده پس از فشار سوپر انقلابی‌ها
گزینه‌های ریاست صداوسیما به چهار نفر رسیدند/ جبلی سازمان را به چه کسی تحویل می دهد؟  (۱۲۴ نظر)
حرف‌های جنجالی شاکی پژمان جمشیدی در حضور ترانه علیدوستی  (۸۴ نظر)
وقتی پروفسور سمیعی زیرمیزی می‌گیرد!  (۶۹ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۳ نظر)
انحراف روزانه ۲ میلیون لیتر بنزین در کشور / روش قیمتی بنزین جواب نمی‌دهد / حَلّال‌سازی بنزین؛ سودی که از یارانه انرژی به جیب می‌رود  (۵۶ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۱ نظر)
تمسخر برنده مدال طلای المپیاد در فضای مجازی!  (۴۷ نظر)
افزایش ۲۳۰ هزار تومانی کالابرگ یک‌میلیونی؛ سهم همه مردم یا فقط دهک‌های پایین؟  (۴۶ نظر)
ویدیوی سخنان خاتمی که در فضای مجازی جنجالی شده  (۴۶ نظر)
دلار در نوسان/ هشدار درباره ورود هیجانی به بازار ارز  (۴۵ نظر)
لحظه تصادف وحشتناک موتورسوار زن  (۴۵ نظر)
چرا چهار وزیر کلیدی هنوز پاسخگوی سفره مردم نیستند؟/ آزمون سخت پزشکیان برای تغییر یا تحمل 4 وزیر  (۴۲ نظر)
مرگ مجری زن شبکه معاند + عکس  (۴۲ نظر)
مقاومت پزشکیان در مقابل عزل وزیر دروغگو/ آقای میدری آن همه پاورپوینت و ادعای نظریه پردازی این بود؟  (۴۱ نظر)
بیرانوند قصد سرباز شدن ندارد؛ انتقال به فجرسپاسی در صورت اجبار  (۴۰ نظر)
tabnak.ir/005pyA
tabnak.ir/005pyA