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رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ در جلسه علنی مجلس

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۵
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795 بازدید
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۴
جلسه علنی مجلس

به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی
منبع: مهر
 

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جلسه علنی مجلس نفوذ بیگانگان مجلس شورای اسلامی حمیدرضا حاجی بابایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
2
پاسخ
اول کنترل مرز های غرب کشور و سختگیری در کنترل ورود و خروجها در ایام اربعین،چیزی که بنده در مرز میبینم فکر نکنم در هیچ کشوری مورد قبول باشد.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
حتما بعد از جنگ اخیر پروتکل های شدید امنیتی در سراسر کشور بخصوص در بدنه دولت و ارگان های نظامی بقرار شده . انشاا... !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
جلسه علنی؟؟؟؟مجلس؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
بی زحمت بابت پیشگیری از مخاطرات امنیتی و کنترل ورود بی حد و اندازه افغان های پشتون از مرزهایز شرقی هم اقدامی افاضه نمایید.
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