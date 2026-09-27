رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ در جلسه علنی مجلس
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی آغاز شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی آغاز شد.
دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهیهای عمومی
منبع: مهر
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اول کنترل مرز های غرب کشور و سختگیری در کنترل ورود و خروجها در ایام اربعین،چیزی که بنده در مرز میبینم فکر نکنم در هیچ کشوری مورد قبول باشد.
حتما بعد از جنگ اخیر پروتکل های شدید امنیتی در سراسر کشور بخصوص در بدنه دولت و ارگان های نظامی بقرار شده . انشاا... !
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