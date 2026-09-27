جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ در جلسه علنی مجلس

به گزارش تابناک؛ دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی و به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی آغاز شد.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی ها مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

منبع: مهر

