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استیضاح میدری به صحن علنی مجلس ارجاع شد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روند بررسی استیضاح میدری وزیر تعاون در مجلس را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۱۶
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میدری

به گزارش تابناک؛ درباره بررسی استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در مجلس، اظهار کرد: استیضاح وزیر کار و تعاون پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و برای طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد.

 

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، یک هفته پس از ارجاع استیضاح از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون، باید این استیضاح در کمیسیون بررسی شود. پیش از این، چند استیضاح (سه یا چهار مورد) ثبت شده بود که از این میان سه مورد به کمیسیون ارجاع شده بود و با توجه به شرایط کشور، موضوع بلاتکلیف مانده بود.

 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه، کمیسیون استیضاح را با حضور استیضاح‌کنندگان و وزیر بررسی می‌کند و این استیضاح در اولین جلسه علنی مجلس طرح می‌شود.

 

بیگدلی تصریح کرد: بر این اساس، نیازی به گزارش کمیسیون و به تعبیر رایج، تایید یا عدم تایید موضوع از سوی کمیسیون نیست؛ صرفاً استیضاح در کمیسیون بررسی می‌شود و حتی نیازی به ارائه گزارش نیز وجود ندارد. پس از بررسی در کمیسیون، این موضوع باید در اولین جلسه علنی مجلس توسط هیئت‌رئیسه و مسئول مربوطه اعلام وصول شود.

 

وی اضافه کرد: پس از آن نیز طبق آئین‌نامه داخلی مجلس وزیر ۱۰ روز فرصت دارد تا به صحن علنی بیاید و استیضاح انجام شود.

 

منبع: تسنیم

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برچسب ها
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح مجلس شورای اسلامی
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