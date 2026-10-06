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مجازات سنگین برای افشاگران اطلاعات به بیگانگان

مجلس: افرادی که اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشر نشده کشور را بدون اخذ مجوز قبلی در اختیار بیگانگان قرار دهند به حبس درجه چهار محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۰۹
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مجازات

به گزارش تابناک؛ در جلسه امروز سه‌شنبه(۱۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار قرار گرفت و ماده ۲۰ به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده ۲۰ هر کس اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یا مأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه‌ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد، در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده،‌ هرکس اطلاعات طبقه‌بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء، منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امنیت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود.

بر اساس این گزارش در جریان بررسی ماده ۲۰ پیشنهاد اصلاحی و رفع ابهام توسط حسینعلی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس مطرح و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
منبع: ایرنا

 

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طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مجلس شورای اسلامی مجازات افشای اطلاعات اطلاعات سری حبس
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