سورپرایز وزارت کشور برای بهارستان!
به گزارش تابناک؛ علی زینیوند، امروز ( ۲۸ شهریور) در آغاز نشست خبری با نمایندگان رسانهها با بیان اینکه امروز رسالت واقعی همه از نخبگان تا هنرمندان و ورزشکاران روشنگری در میدان روایتسازی دانشگاهها و مدارس است، گفت: گاهی وقتی به اندازه کافی در عرصه روایتسازی فعال نیستیم در جنگ شناختی ذهن و روان جوانان و دانشجویان ما تحت تاثیر اخبار وارونه قرار میگیرد. از ماموریتهای مهم وزارت کشور در کنار دفاع از مرز و تدبیر امنیت داخلی، انسجام ملی و رسیدن به اجماع است که به استانداران و فرمانداران ابلاغ شده و با تعامل جریانهای سیاسی در تلاش برای رسیدن به آن هستیم.
وی با اشاره به تعریف رهبر انقلاب از وحدت ملی در پیام خود به مناسبت هفته دولت، گفت: رهبری از دوگانهسازی موهوم پرهیز دادند و به دوگانهسازی بین جنگ و مذاکره و سازشکاری و جنگطلبی اشاره و اینها را دوگانهسازی موهوم تعریف کردند. تعریف ما از انسجام این است به جای اینکه تلاش کنیم تفاوتها را کم کنیم و تنوع را نادیده بگیریم در تلاش هستیم مشارکت را بیشتر کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه اگر تلاش کنیم این تنوع ۹۰ میلیونی را نادیده بگیریم، ضدانسجام است، ادامه داد: ما به جای تلاش برای محدود کردن این تنوع که خود تنشزاست معتقدیم باید دایره مشارکت را افزایش دهیم تا همه اقوام و سلایق ذیل پرچم ایران دیده شوند و همه مردم به ایران احساس تعلق کنند. این باعث تحکیم انسجام و اگر عکس آن عمل کنیم منجر به تنش میشود.
زینیوند تصریح کرد: الان این زمینه وجود دارد و نباید آن را برهم بزنیم. همه مردم پای صحنه هستند. اینکه یک تریبوندار یا یک مسئول خود را نماینده رسمی حاکمیت معرفی کند و فقط به دنبال پوشش دادن بخشی از مردم باشد بزرگترین ضربه را به انسجام ملی زده است. ما اعتقادی به دوگانهسازی بین جنگ و سازش نداریم. ما با یک جنگ پیچیده و چندوجهی برای نابودی تمدن ایران مواجه هستیم، برای مقابله با این جنگ هم به قدرت نظامی نیاز داریم و هم نیازمند برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران برای خاتمه جنگ هستیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه دیپلماتها جانانه کار میکنند افزود: اگر گروهی رزمندگان ما را جنگطلب تلقی کنند خیانت است. اگر گروهی هم رئیس مجلس و رئیسجمهوری و دیپلماتهای ما که در حال تدوین بسته دیپلماسی هستند را سازشکار بدانند خیانتی بزرگ است. سیاست وزارت کشور جلوگیری از این دوگانهسازی است.
وی ادامه داد: در حوزه گفتمانی حق نداریم مخالفان خود را با ادبیات نامرتبط با ادبیات کهن ایرانی که فاخر است خطاب قرار دهیم. در حوزه اجتماعی معتقدیم جامعه ما متنوع است و باید با رعایت قانون همه مردم را تشویق کنیم قواعد رسمی کشور را رعایت کنند که نیاز به برخورد عاقلانه دارد. با برخورد خشن و ترویج حس تنفر بین جوانان، انسجام اجتماعی آسیب میبیند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره تجمیع انتخابات ریاستجمهوری با مجلس شورای اسلامی گفت: چند سالی بود که بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی فرآیند انتخابات به گونهای بود که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها باهم بود و دو سال بعد انتخابات مجلس برگزار میشد. اما با شهادت رئیسجمهوری، انتخابات ریاست جمهوری تعجیل و مصادف با انتخابات مجلس شد که در اسفند ۱۴۰۲ برگزار شده بود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم به تقویم سابق پیش برویم در اسفند ۱۴۰۶ انتخابات مجلس داریم و در خرداد ۱۴۰۷ انتخابات ریاستجمهوری برگزار میشود. کارگروهی تشکیل شد تا این دو انتخابات را باهم تجمیع کنیم که مرکب از وزارت کشور، مرکز پژوهشهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص است که بررسی کردند و دیدیم امکان تجمیع انتخابات بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد. کسی نیز با این موضوع مخالفتی ندارد. ما در حال نهایی کردن این موضوع هستیم تا با اخذ نظر دقیقتر مجامع آن را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کنیم.
زینیوند تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد در اردیبهشت ۱۴۰۷ همزمان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را برگزار میکنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا وزارت کشور برنامهای برای معرفی و انتصاب استاندار زن دارد، گفت: در حوزه به کارگیری زنان در سمتهای مدیریتی، وزارت کشور گام برداشته است. هرجا به زنان اعتماد کردیم حتی در حوزه وزرا موفق بودیم. در حوزه استانداران چند گزینه از ابتدا مطرح بود اما چون استانداری سمت خاصی است، در کمیتههای تخصصی ترجیح داده شد فرصتی داده شود تا بانوان در حوزه وزارت کشور به سمت استانداری مسلطتر و بعد انتصاب شوند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوالی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها گفت: هم ما به عنوان برگزارکننده انتخابات و هم هیئت نظارت مجلس آماده بودیم انتخابات در موعد مقرر برگزار شود. اما چون فروردین در جنگ پرشدت بودیم، انتخابات برگزار نشد.
وی در ادامه گفت: از یک ماه پیش جلسات شروع شد. بحث مشترکی با اعضای شعام و هیئت نظارت مجلس داشتیم و به راهکارهایی برای برگزاری انتخابات رسیدیم. باید جمعبندی، نهایی شود. این دغدغه جدی حقوقی و سیاسی است که این شوراها تا کی تمدید شود. در حال بررسی و مراحل نهایی برای برگزاری انتخابات هستیم.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا شعام پاسخی برای تاریخ برگزاری انتخابات در ۲۴ مهر داده است، گفت: ما کمیته مشترک با مجلس و شعام تشکیل دادیم. شعام به خاطر مباحث امنیتی در این کمیته حضور دارند. ما بر اساس سیاست ابلاغی باید هر دو سال یک انتخابات داشته باشیم. اما به این معنا نیست دو سال کامل باشد. اگر انتخابات ریاستجمهوری و مجلس سال ۱۴۰۷ باشد باید انتخابات شوراها تا پایان ۱۴۰۵ برگزار شود. ممکن به است به نتیجه برسیم در چند مرحله برگزار شود اما مصمم هستیم انتخابات برگزار شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد احزاب فعال در کشور گفت: ما ۱۰۶ حزب ملی و حدود ۵۰ تشکل استانی داریم. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب تشکیل میشود و به کسانی که شرایط دارند مجوز میدهیم. در صدد هستیم لایحه احزاب را برای تسهیلگری در فعالیت حزبی پیش ببریم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات شوراها میتوان اعلام کرد، گفت: اکنون شوراها به شکل قانونی کار خود را انجام میدهند. ما هنوز به تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات شوراها نرسیدهایم. باید تصمیم نهایی گرفته شود. تقاضای اصلاح مصوبه شعام و برگزاری انتخابات را پیگیری میکنیم. همه ارکان کشور بر برگزاری انتخابات تأکید دارند. به شایعات توجه نکنید که فرآیندها در حال طی شدن است. اگر به هر دلیلی در برخی شهرها امکان برگزاری انتخابات نباشد، ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون انتخابات، سازوکار را تعریف کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره بیان برخی اظهارات تند علیه مقامات فعلی و سابق در تجمعات شبانه، گفت: این حرفها پسندیده نیست. اکنون شرایط جنگی است. در نظرسنجیها مردم نظرات متفاوتی دارند. ما بهصورت جدی از همه مردم تقاضا میکنیم یکدیگر را با ادبیات تند متهم نکنند. با ادبیات فاخر پاسخ دهند یا مقاله بنویسند. همه ما در یک کشتی هستیم و قطعا جانانه از این مقطع عبور خواهیم کرد. درصد بالایی از مردم اعتقاد دارند با پیروزی از این مرحله عبور خواهیم کرد. ما در میدان نظامی پیروز شدیم و باید دستاوردهای آن را ترسیم کنیم. اگر هر گروه و جناحی بهصورت سازماندهی شده به انسجام ضربه بزنند دستگاههای مسئول برخورد خواهند کرد کمااینکه تا حالا برخورد قضایی با افرادی که این ادبیات را داشتهاند صورت گرفته است.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره انسداد برخی مرزها با هدف مقابله با قاچاق و میزان تاثیرگذاری آن گفت: در رابطه با مرزها اقدامات خوبی هم به لحاط انسداد فیزیکی و هم الکترونیکی و همافزایی بین نیروهای نظامی صورت گرفته است. از چند سال گذشته اعتبارات خوبی تخصیص داده شد. در یک سال گذشته این تدابیر در کنترل مرزها تشدید هم شده است. ما قرارگاههایی در جنوب شرق و شمال غرب داریم که به مرزها تسلط دارند.
زینیوند در ادامه با تاکید بر اینکه نگرانی در مرزها نداریم، گفت: ما ۳۵۲ هزار ۶۳۶ نفر از اتباع خارجی را که مدارک هویتی قانونی نداشتند، بازگرداندیم. ۴ میلیون ۵۶۳ هزار ۱۱۸ نفر اتباع خارجی شناسایی شده داریم که عمدتا افغانستانی هستند. ۲ میلیون ۴۳۱ هزار ۸۹۵ نفر مدارک رسمی اقامتی دارند. ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر هم در حال ساماندهی هستند. وزارت کشور از سیاست ساماندهی اتباع خارجی عبور نکرده و کار در حال انجام است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره ترورعلمای اهل سنت در کردستان و تدابیر صورت گرفته برای جلوگیری از تکرار آن گفت: بحث ترورها، تازه نیست. گروههای سازماندهیشده مسلح این اقدامات را انجام میدهند و به دنبال ایجاد انشقاق و ایجاد رعب و وحشت هستند اما تاکنون تأثیری نداشتهاند. تدابیر لازم صورت گرفته و برخی شناسایی شده و مراقبت بیشتر شده است. مردم هم همکاری خوبی دارند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره اولویت وزارت کشور در عرصه سیاسی گفت: ما در همه حوزهها، بررسیها را انجام میدهیم. درصد بالایی از مردم از شرایط اقتصادی ناراضی هستند اما به صورت قاطع مخالف برهم زدن نظم جامعه هستند. کارهایی برای معیشت مردم در حال انجام است. مسئولان دنبالهرو مردم برای ایجاد ثبات خواهند بود. دستگاههای امنیتی تسلط کامل دارند و اگر دشمن بخواهد سازماندهی انجام دهد شیوه برخورد با این دستهها متفاوت خواهد بود.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد نارضایتیهایی از حضور دانشجویان خارجی و برنامه وزارت کشور در تدوین قوانین سختگیرانه برای دانشجویان و گردشگران خارجی، گفت: قرار نبایست دانشجویانی که به ایران میآیند خارج از قواعد ما رفتار کنند. گزارشی که در آن گفته شود دانشجوی بینالمللی پوشش یا رفتار متفاوتی داشته باشد وجود ندارد. با استاندار سمنان صحبت کردم و گفتند تفاوتی در رفتار دانشجوی خارجی نبود. اگر جایی دانشجوی خارجی قوانین و ارزشهای ما را نقض کند بدون اغماض برخورد میشود اگر دانشجو ایرانی هم رفتار نامتعارفی با دانشجوی خارجی داشته باشد برخورد میشود. در اتفاق رخ داده در سمنان، استاندار ما با مسئول عراقی هم صحبت کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دلیل طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس چیست گفت: من نشنیدم استیضاح ثبت شده باشد. ولی دوشنبه وزیر کشور برای پاسخ به سئوالات به کمیسیون مجلس میرود. ما وظیفه پاسخگویی داریم و هر زمان لازم باشد پاسخگو هستیم.
ادامه دارد
منبع: ایسنا