امارات پیشروترین کشور در همکاری با اسراییل بوده و تلاش کرده همکاری‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را تقویت کند و همین امارات را به یکی از پرخطرترین همسایگان ایران تبدیل کرده.

به گزارش تابناک؛ سیاست‌های امارات، نشان می‌دهد این کشور با توجه به جاه‌طلبی‌ها و سیاست‌هایی که دنبال کرده و اقداماتی که انجام داده، دامنه فعالیت‌های خود را حتی فراتر از منطقه گسترش داده است. امارات در آفریقا نیز تلاش کرده مداخله و نقش‌آفرینی کند و در موضوع سودان شاهد برخی تحرکات و حمایت‌های این کشور بوده‌ایم.

ازسوی دیگر، با توجه به اختلافاتی که میان ایران و امارات وجود دارد و ادعاهایی که این کشور همواره درباره جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح کرده و حتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز آن را بیان کرده است، شاهد مواضع امارات در این زمینه بوده‌ایم؛ البته این ادعاها با پاسخ ایران نیز مواجه شده است.

می‌توان مجموعه این اقدامات را در چارچوب نوعی عدم اشباع سرزمینی امارات و تلاش این کشور برای تبدیل شدن به یک دولت قدرتمندتر در نظر گرفت؛ رویکردی که در این راستا می‌تواند به طرح برخی ادعاها نسبت به سرزمین ایران و جزایر سه‌گانه نیز منجر شود.

نکته دیگر افزایش پیوندهای امارات با اسراییل است. در میان کشورهای منطقه و کشورهای عربی، امارات ازجمله پیشروترین کشورها در همکاری با اسراییل بوده و تلاش کرده همکاری‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی خود با این رژیم را تقویت کند. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده امارات به یکی از پرخطرترین همسایگان ایران در منطقه طی سال‌های اخیر تبدیل شود و ایران نباید نسبت به این وضعیت بی‌توجه باشد.

بنابر گزارشاتی پیش‌تر نیز در بحبوحه جنگ ۴۰ روزه علیه کشورمان امارات میزبان نتانیاهو بود. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که امارات در حال همراهی با اسراییل است و اقداماتی را دنبال می‌کند. در صورت بروز جنگ دیگری نیز به نظر می‌رسد امارات به دنبال ایفای یک نقش مکمل برای امریکا و اسراییل باشد. با این حال، به نظر می‌رسد دیدار نتانیاهو با بن زاید صرفا بر یک مساله متمرکز نبوده است. اطلاعات دقیقی از جزییات این دیدار نداریم و ممکن است حتی برخی رسانه‌ها نیز از ابعاد این دیدار اطلاع دقیقی نداشته باشند. با این حال، گفته می‌شود این دیدار چند ساعت به طول انجامیده و برخی نمایندگان کشورهای عربی منطقه نیز در آن حضور داشته‌اند.

به‌ طور کلی، برآوردها این است که در این دیدار احتمالا درباره چند موضوع گفت‌وگو شده باشد؛ یکی از آنها پرونده ایران، موضوع دیگر امنیت منطقه و همچنین افزایش هماهنگی میان اسراییل و امارات بوده است. همچنین این مساله که دو کشور چگونه می‌توانند در چارچوب توافق ابراهیم که به آن پیوسته‌اند، هماهنگی‌های خود را بیش از پیش افزایش دهند، می‌تواند یکی دیگر از محورهای این رایزنی‌ها بوده باشد.

وضعیت موجود بسیار پیچیده است و می‌تواند پیچیده‌تر نیز شود. بنابراین، بهتر است ایران با رصد دقیق تحولات منطقه، مسیر دیپلماسی را کماکان، البته با تدابیر و ملاحظات بهتر، دنبال کند. بهترین پیروزی برای هر کشوری این است که بدون جنگ بتواند به منافع خود دست پیدا کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، همه طرف‌ها می‌توانند از نتایج آن بهره‌مند شوند. البته که جنگ هیچ‌گاه انتخاب ایران نبوده و ایران همواره انتخاب شرایط صلح‌آمیز را دنبال کرده است. با این حال، جنگ نیز در شرایط کنونی برای هیچ‌یک از طرف‌ها وضعیت مطلوبی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین، بهتر است کانال‌های دیپلماتیک همچنان زنده باقی بمانند و امکان گفت‌وگو و تعامل میان طرف‌ها حفظ شود.

منبع: روزنامه اعتماد