ممنوعیت پهلوگیری شناورهای ایرانی در بنادر امارات

به گزارش تابناک، اداره دریانوردی وزارت انرژی و زیرساخت امارات اعلام کرد: ۴۷۲ شناور حق استفاده از خدمات بندری امارات را ندارند.

در اختیار آمریکا قرار دادن پایگاه‌ها و حتی حمله مستقیم به خاک ایران در جنگ اخیر، راه‌اندازی ناوگان نفتکش‌های شاتل برای تضعیف اهرم تنگه هرمز، ادعای اشغال جزایر سه‌گانه توسط ایران در سازمان ملل، دیدار‌های مکرر با نخست وزیر رژیم صهیونیستی فهرست بلندبالا از اقدامات دولت امارات در ماه‌های اخیر است.

اداره دریانوردی امارات در خصوص علت ممنوعیت استفاده شناورها توضیح جزئی نداده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده این شناورها مرتبط با ایران بوده یا از مسیر ایرانی برای عبور از تنگه هرمز استفاده کرده‌اند.

همچنین بیش از نیمی شناورها نفتکش هستند.