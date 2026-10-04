حال رهبر انقلاب خوب است

حداد عادل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رهبر انقلاب، با اشاره به سلامت ایشان گفت: خوب هستند الحمدالله.

به گزارش تابناک؛ غلامعلی حداد عادل در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت رهبر انقلاب گفت: خوب هستند الحمدالله.

وی همچنین درباره پیشنهادات آمریکا برای مذاکره گفت: این یک واقعیت است که به هیچ چیز آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد.



وی در ادامه گفت: مذاکره یک ابزار است کما اینکه جنگ هم ابزار است و هر کدام مصلحت کشور است، باید آن‌را مهم بدانیم.



حداد عادل درباره انتخابات آمریکا نیز گفت: نمی‌توانم پیش بینی کنم اما آمار حکایت از این دارد که ترامپ در این جنگ موفق نبوده و زمینه خوبی ندارد اما باید صبر کرد و دید نتیجه چه خواهد شد.



وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت رهبر انقلاب گفت: خوب هستند الحمدالله.