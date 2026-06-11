سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، تأکید کرد که شهید میتواند شفیع و دستگیر امت باشد و در آستانه پیروزی عظیمی قرار داریم.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سردار علی فدوی، صبح پنجشنبه در مراسم سالگرد سردار شهید حسین سلامی که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد، اظهار داشت: شهدای شاخصی همچون شهید سلامی، شهدای جنگ تحمیلی و حتی شهدای «جنگ تحمیلی دوم و سوم» میتوانند دست ما را بگیرند. دو فرمانده کل سپاه و فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا را از شهدا دادهایم. این بسیار مهم است که فرماندهان ما در خط مقدم جبهه نبرد با شیطان بزرگ هستند.
وی با بیان اینکه خداوند در پرتو استقامت و مقاومت مردم و مسئولان، پیروزی عظیمی را به انقلاب اسلامی عنایت خواهد کرد، افزود: ما ماههای طولانی با ابرقدرت دنیا جنگیدهایم و او را مستاصل کردهایم؛ این افتخار بزرگی برای انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت، فلسطینیان، حزبالله و جبهه مقاومت عراق است.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا، تأکید کرد که شهید میتواند شفیع و دستگیر امت باشد و در آستانه پیروزی عظیمی قرار داریم.
مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر تزلزلناپذیری اراده امام راحل و امام خامنهای در حقانیت جبهه مقاومت، تصریح کرد: جبهه باطل، کودککش است؛ همانطور که در غزه بیش از ۲۰ هزار کودک را به شهادت رساندند و در ایران نیز کودکان دبستانی را به شهادت رساندند.
فدوی همچنین با اشاره به عملیات «وعده صادق» و چهره خندان و قرآنی سردار سلامی (فرمانده کل سپاه)، خاطرنشان کرد: از سال ۶۳ با ایشان همکاری و رفاقت داشتهام. ایشان از معلمان قرآن وارد سپاه شدند و مراتب را به برکت قرآن طی کردند.
وی در پایان گفت: در معتبرترین حدیث داریم که شهید میتواند برای ۷۰ هزار نفر از اهل بیت خود و ۴۸۰ رفیق و همسایه شفاعت کند. انشاءالله ما نیز از کسانی باشیم که مورد عنایت خدا و شهدا قرار گیریم.