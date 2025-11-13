میلی صفحه خبر لوگو بالا
سردار علی فدوی، در پاسخ به سوال مبنی بر ادعا‌های دشمنان درباره احتمال محدودشدن برد موشک‌های بالستیک ایران، اظهار داشت: برخی صحبت‌هایی می‌کنند که اصلاً کارشناسی شده نیست و در این زمینه چیزی نمی‌دانند. 
سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه در حاشیه مراسم یادواره شهدای هوافضای سپاه، در پاسخ به سوال مبنی بر ادعا‌های دشمنان درباره احتمال محدودشدن برد موشک‌های بالستیک ایران، اظهار داشت: برخی صحبت‌هایی می‌کنند که اصلاً کارشناسی شده نیست و در این زمینه چیزی نمی‌دانند. 

به گزارش تابناک به نقل از دفاع‌پرس، سردار فدوی افزود: امامِ ما در زمینه برد موشکی، محدوده‌ای را مشخص کردند و ما بر اساس آن پیش می‌رویم و این موضوع هیچ ربطی به‌عدم توانایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ندارد. 


جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یک مجموعه پویا و پیشرفته است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. 

وی همچنین با اشاره به مجاهدت‌های شهید طهرانی‌مقدم و شهدای هوافضا و اقداماتی که آنها در زمینه اعتلای صنعت موشکی انجام دادند، خاطرنشان کرد: وقتی خداوند ببیند که ما تکالیفمان را انجام می‌دهیم، نصرت را برای ما محقق می‌کند.

tabnak.ir/005caR