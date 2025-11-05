به گزارش تابناک، سردار دریادار پاسدار علی فدوی در مراسم گرامیداشت شهید مدافع حرم روحالله قربانی با تسلیت ایام فاطمیه شامگاه ۱۴ آبان مسجد امام حسین شهرک خسرو بخش شریف آباد اظهار کرد: خداوند متعال در فصل حضرت فاطمه زهرا(س) میفرماید «فاطمه است و پدر فاطمه»، و این نشان از عظمت وجودی بانوی دو عالم دارد که معنای خلقت در او تجلی یافته است.
وی افزود: برکت حضرت زهرا (س) و اهلبیت (ع) استمرار اسلام، تشیع و انقلاب اسلامی را تضمین کرد؛ انقلابی که ۴۷ سال و ۹ ماه از پیروزی آن میگذرد و در طول این سالها، همه قدرتهای عالم تلاش کردند آن را متوقف یا تضعیف کنند اما ناکام ماندند، چرا که این انقلاب بر مبنای اسلام و به دست ولی خدا، حضرت امام خمینی (ره) پایهگذاری شد و با رهبری امام خامنهای ادامه یافت.
سردار فدوی با اشاره به نقش شهدا در استمرار انقلاب گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم راه اسلام شده است؛ شهدایی که با علم به خطر جان، برای انجام تکلیف الهی قدم در میدان گذاشتند و جان عزیز خود را فدای اسلام کردند.
وی با بیان اینکه ملت ایران قدر شهدا را میداند، اظهار کرد: در برخی سالها بیش از ۸۰ هزار مراسم بزرگداشت شهدا در کشور برگزار شده است و این یعنی مردم ما بصیرت دارند و جایگاه شهید و شفاعت او را درک کردهاند.
جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی محدود به جغرافیای خاصی نیست. همانگونه که شهدای افغانستانی در میدانهای نبرد از اسلام دفاع کردند، این انقلاب نیز متعلق به همه مسلمانان آزاده جهان است.
فدوی با اشاره به آیه شریفه «وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجا...» گفت: این آیه کاملترین مسیر سعادت را ترسیم میکند؛ اگر بندگان خدا به تکالیف خود عمل کنند، وعده نصرت الهی قطعی است و خداوند در وعده خود تخلف نمیکند. آنچه در نبردهای اخیر نیز مشاهده شد، تحقق همین وعده الهی بود که در مدت کوتاهی دشمنان اسلام شکست خوردند.
وی در ادامه به نابرابری ظاهری ایران و آمریکا در عرصه نظامی اشاره کرد و افزود: امروز بودجه نظامی آمریکا بیش از هزار میلیارد دلار است و بودجه دفاعی ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار، اما نتیجه این تقابل ۱۸۰ درجه متفاوت است؛ چراکه وعده خدا بر نصرت متقین است و خداوند با بندگانی که به تکلیف خود عمل کنند، همراه است.
سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از جوانان نسل جدید گفت: همانطور که امام خامنهای بارها تأکید کردهاند، جوانان امروز از جوانان دهه ۶۰ باایمانتر و آگاهترند؛ زیرا با وجود گسترش ابزارهای شیطانی، راه شهدا و امام را با بصیرت ادامه دادهاند.
سردار علی فدوی در پایان با اشاره به جایگاه والای شهدا در روایات اظهار کرد: طبق حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، شهید میتواند ۷۰ هزار نفر از اهل بیت خود را شفاعت کند. خوشا به حال پدران و مادرانی که چنین فرزندانی را در دامن خود پروریدند. ما نیز باید با الگوگیری از شهدا، آماده انجام تکلیف الهی باشیم تا به عاقبتبهخیری کامل برسیم.