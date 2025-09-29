سردار فدوی: دشمن در محاسباتش اشتباه کرد

سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مراسم رونمایی تازه‌های نشر مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه بر لزوم ثبت دقیق روایت‌ها، جلوگیری از تحریف تاریخ و تبدیل پژوهش‌های مستند به روایت‌های داستانی برای جذب مخاطب تأکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار فدوی در بخشی از سخنرانی خود با مرور تجربه‌های تاریخی انقلاب و دفاع مقدس گفت دشمنان انقلاب بار‌ها بر اساس محاسبات مادی و ناقص وارد عمل شده و در بسیاری موارد دچار «اشتباه محاسباتی» شده‌اند که به شکست انجامیده است. او افزود این روندِ اشتباه محاسباتی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ادامه داشته و هر بار با هزینه‌هایی برای ملت ایران همراه بوده است.

«قیمت» مقاومت: یادآوری هزینه‌های ایثار

جانشین فرمانده کل سپاه اشاره کرد که برای خنثی کردن محاسباتِ غلط دشمن در میدان‌های مختلف، ایران هزینه‌های سنگینی پرداخته است؛ از جمله دوران دفاع مقدس که طبق برخی نقل‌ها بالغ بر ۱۸۳،۰۰۰ شهید گزارش شده است — رقمی که از سوی مسئولان و برخی رسانه‌ها نیز ذکر شده و مورد اشاره قرار گرفت. سردار فدوی تأکید کرد این بهایِ ایثار باید در آثار تاریخی و فرهنگی به‌درستی منعکس شود تا نسل‌های آینده عمق فداکاری‌ها را درک کنند.

ضرورت ثبت مستند و پیش‌گیری از تحریف

سردار فدوی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم مرکز اسناد، جلوگیری از تکرار اشتباه محاسباتی دشمن از طریق تولید منابع مستند و موثق است.

وی گفت: اگر روایت‌ها مستند و دقیق ثبت نشوند، هم امکان تحریف وجود دارد و هم دشمن می‌تواند براساس اطلاعات ناقص محاسبات نادرستی انجام دهد. در این راستا مرکز اسناد متعهد است اسناد، صوت‌ها و مستندات را دیجیتال‌سازی و در دسترس پژوهشگران قرار دهد.

ترکیب مستند و داستانی؛ کلید جذب مخاطب

سردار فدوی بر لزوم تبدیل گزارش‌ها و اسنادِ مستند به قالب‌هایی بود که برای مخاطب عام جذاب باشد، تأکید کرد و گفت: پیشنهاد داد آثار مستند—به‌ویژه تاریخ شفاهی—هرگاه با شکل روایی و داستانی آمیخته شوند، احتمال خوانده شدن و ماندگاری‌شان در اذهان عمومی بیشتر است؛ بنابراین نویسندگان و ناشران باید در فرمت و ساختار آثار توجه ویژه‌ای به «روایت‌پردازی» داشته باشند.

مأموریت ثبت «جنگ ۱۲ روزه» و رویداد‌های معاصر

سردار فدوی درباره ضرورت ثبت دقیق رخداد‌های معاصر نیز صحبت کرد و گفت: وقایع اخیر منطقه، از جمله آنچه به‌صورت عمومی به‌عنوان «جنگ ۱۲ روزه» مطرح شده است، باید سریعاً و مستند ــ از جمله روزشمار و تاریخ شفاهی ــ ثبت و تحلیل شود تا پیش از ورود تحریف‌ها و روایت‌های گمراه‌کننده، تصویر واقعی آن در اختیار پژوهشگران و افکار عمومی قرار گیرد.

پیام به نویسندگان، پژوهشگران و ناشران

سردار فدوی از جامعه نویسندگان و ناشران خواست پس از انجام تحقیقات میدانی و استفاده از اسناد مرکز، آثار خود را به‌گونه‌ای تولید کنند که هم «بماند» و هم «خوانده شود.

او بر اهمیت رفتن از «آرشیو صرف» به سمت تولید آثار روایت‌محور و پرکشش برای مخاطب عمومی تأکید کرد تا سرمایه‌های مستند دفاع مقدس اثربخشی فرهنگی بیشتری داشته باشند.

سردار علی فدوی نتیجه‌گیری کرد که مکلف به انجام تکلیف تاریخی و اسنادی هستیم؛ نه مکلف به نتیجه؛ اما لازم است تکلیف با دقت، شجاعت و صداقت انجام شود تا حقایق دفاع مقدس، مقاومت و حماسه‌های معاصر در اختیار نسل‌های آینده و محافل تصمیم‌سازی قرار گیرد. مرکز اسناد، با دیجیتال‌سازی و انتشار آثار، نقشی محوری در این مأموریت بر عهده دارد.

هشدار درباره تحریف و لزوم آماده‌سازی برای «دفاع مقدس دوم»

فدوی خطاب به نویسندگان و خبرنگاران گفت: کسانی که می‌خواهند درباره این «دفاع مقدس دوم» کار کنند، باید از ابتدا به‌طور جدی و دقیق وارد شوند. به گفته او، دشمنان از سال‌ها پیش (از جنگ ۳۳ روزه لبنان به این‌سو) تلاش کرده‌اند سناریو‌های جدیدی طراحی کنند، اما این بار نیز مانند گذشته در محاسبات خود دچار خطا شده‌اند.

«اشتباه محاسباتی» دشمن و نقش ایران

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به سیاست‌های ایالات متحده تصریح کرد: آمریکا از دوران «رونالد ریگان» تاکنون با هدف مقابله با انقلاب اسلامی فعالیت کرده است؛ اما هر بار براساس منافع مادی و محاسبات غلط اقدام کرده و شکست خورده است. او نمونه این روند را در ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ذکر کرد و افزود: «بر اساس همان محاسبات نباید این اقدام را انجام می‌دادند؛ ولی با تفکر شیعی و تکلیف‌مدار، تصمیم به مقابله گرفتند و در نهایت دچار شکست شدند.

برنامه‌ریزی دشمن برای «ظهور مسیح» و حمایت از صهیونیسم

سردار فدوی با اشاره به جریان‌های مذهبی در آمریکا که پشتیبانی از رژیم صهیونیستی و مقابله با مقاومت اسلامی را دو تکلیف شرعی برای «زمینه‌سازی ظهور حضرت مسیح» می‌دانند، گفت: اینها همان جریاناتی هستند که سیاست‌های کلان آمریکا را شکل می‌دهند و باید این موضوع توسط علما و پژوهشگران بررسی و تحلیل شود.

دعوت به پژوهش و آگاهی‌بخشی

فدوی تأکید کرد: این تغییر و تحول اساسی در آمریکا و غرب باید مورد مطالعه قرار گیرد تا بتوانیم تحلیل دقیقی از رفتار دشمن ارائه دهیم.

وی از پژوهشگران، علما، نویسندگان و خبرنگاران خواست اسناد و مطالعات مربوط به این حوزه را گردآوری و منتشر کنند تا افکار عمومی داخلی و خارجی تصویر روشنی از سیاست‌های دشمن داشته باشند.

سردار فدوی در پایان سخنان خود تأکید کرد: «همان‌گونه که در دفاع مقدس با ثبت دقیق وقایع از تحریف جلوگیری کردیم، امروز نیز در مواجهه با جنگ‌های جدید باید از ابتدا روایت درست و مستند را ثبت کنیم. این وظیفه بر عهده نویسندگان، پژوهشگران و خبرنگاران است تا بتوانند حقیقت را برای تاریخ ثبت کنند.»