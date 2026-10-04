گاوغوک هندی در فصل تولیدمثل تغییر ظاهری عجیبی پیدا می‌کند؛ بدن زرد و کیسه‌های صوتی آبی باعث می‌شوند نر‌ها شبیه قورباغه‌هایی با شکم شش تکه به نظر برسند.

به گزارش تابناک؛ اگر در نگاه اول تصور کنید این قورباغه به تازگی از باشگاه بیرون آمده، چندان هم عجیب نیست! گاوغوک هندی (Hoplobatrachus tigerinus) در فصل تولیدمثل ظاهری پیدا می کند که باعث شده در تصاویر، شبیه موجودی با شکم عضلانی و حتی «شش تکه» به نظر برسد.

البته خبری از عضله سازی واقعی نیست؛ این ظاهر عجیب نتیجه یکی از تغییرات فصلی جالب در بدن نرهای این گونه است.

تغییر رنگ چشمگیر در فصل تولیدمثل

گاوغوک هندی در حالت عادی معمولا رنگی زیتونی، قهوه ای یا قهوه ای مایل به سبز دارد؛ رنگی که به استتار آن در محیط کمک می کند. اما با فرا رسیدن فصل تولیدمثل، نرها دستخوش تغییر ظاهری قابل توجهی می شوند. بدن آن ها می تواند به رنگ زرد روشن تری دربیاید و چشم ها نیز حالتی متمایل به قرمز پیدا کنند.

بیشتر بخوانید

تصاویری از سوپرمدل دنیای حیوانات

شگفت انگیزترین صورت‌ها در میان حیوانات!

اما عجیب ترین بخش ماجرا در قسمت گلوی این قورباغه دیده می شود.

راز «شکم شش تکه»

نرهای این گونه دارای دو کیسه صوتی آبی رنگ هستند که هنگام آوازخوانی برای جذب ماده ها متورم می شوند. همین کیسه های صوتی در کنار رنگ روشن تر بدن، الگوی غیرمعمولی روی قسمت زیرین بدن قورباغه ایجاد می کنند و باعث می شوند از فاصله ای خاص، شکم آن شبیه بدن یک ورزشکار عضلانی به نظر برسد.

این کیسه ها در واقع بخشی از سیستم تولید صدا هستند و به قورباغه نر کمک می کنند صدای جفت خواهی خود را تقویت کند. بنابراین ظاهر عجیب این قورباغه مستقیما با فصل تولیدمثل و رفتار جفت گیری آن ارتباط دارد.

یک تغییر موقتی

ظاهر «بدنسازی شده» این قورباغه دائمی نیست. تغییرات رنگی و برجسته شدن کیسه های صوتی در ارتباط با دوره تولیدمثل رخ می دهد و پس از پایان این دوره، نرها دوباره به ظاهر معمول خود باز می گردند.

گاوغوک هندی یکی از گونه های نسبتا بزرگ قورباغه های منطقه جنوب آسیاست و در زیستگاه های آب شیرین، به ویژه محیط های مرطوب اطراف منابع آب، زندگی می کند.

در نتیجه، آنچه در عکس شبیه یک «قورباغه با شکم شش تکه» دیده می شود، نمونه ای جذاب از این است که حیوانات چگونه می توانند در دوره های خاصی از زندگی، تغییرات ظاهری چشمگیری را برای تولیدمثل و برقراری ارتباط با هم نوعان خود تجربه کنند.

منبع: عصرایران

