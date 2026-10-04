En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

قورباغه‌ای که هنگام جفت‌گیری بدنساز می‌شود!

گاوغوک هندی در فصل تولیدمثل تغییر ظاهری عجیبی پیدا می‌کند؛ بدن زرد و کیسه‌های صوتی آبی باعث می‌شوند نر‌ها شبیه قورباغه‌هایی با شکم شش تکه به نظر برسند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۷۱
| |
309 بازدید
گاوغوک هندی

به گزارش تابناک؛ اگر در نگاه اول تصور کنید این قورباغه به تازگی از باشگاه بیرون آمده، چندان هم عجیب نیست! گاوغوک هندی (Hoplobatrachus tigerinus) در فصل تولیدمثل ظاهری پیدا می کند که باعث شده در تصاویر، شبیه موجودی با شکم عضلانی و حتی «شش تکه» به نظر برسد.

البته خبری از عضله سازی واقعی نیست؛ این ظاهر عجیب نتیجه یکی از تغییرات فصلی جالب در بدن نرهای این گونه است.

تغییر رنگ چشمگیر در فصل تولیدمثل

گاوغوک هندی در حالت عادی معمولا رنگی زیتونی، قهوه ای یا قهوه ای مایل به سبز دارد؛ رنگی که به استتار آن در محیط کمک می کند. اما با فرا رسیدن فصل تولیدمثل، نرها دستخوش تغییر ظاهری قابل توجهی می شوند. بدن آن ها می تواند به رنگ زرد روشن تری دربیاید و چشم ها نیز حالتی متمایل به قرمز پیدا کنند.

بیشتر بخوانید

 تصاویری از سوپرمدل دنیای حیوانات 
 شگفت انگیزترین صورت‌ها در میان حیوانات! 

اما عجیب ترین بخش ماجرا در قسمت گلوی این قورباغه دیده می شود.

راز «شکم شش تکه»

نرهای این گونه دارای دو کیسه صوتی آبی رنگ هستند که هنگام آوازخوانی برای جذب ماده ها متورم می شوند. همین کیسه های صوتی در کنار رنگ روشن تر بدن، الگوی غیرمعمولی روی قسمت زیرین بدن قورباغه ایجاد می کنند و باعث می شوند از فاصله ای خاص، شکم آن شبیه بدن یک ورزشکار عضلانی به نظر برسد.

این کیسه ها در واقع بخشی از سیستم تولید صدا هستند و به قورباغه نر کمک می کنند صدای جفت خواهی خود را تقویت کند. بنابراین ظاهر عجیب این قورباغه مستقیما با فصل تولیدمثل و رفتار جفت گیری آن ارتباط دارد.

یک تغییر موقتی

ظاهر «بدنسازی شده» این قورباغه دائمی نیست. تغییرات رنگی و برجسته شدن کیسه های صوتی در ارتباط با دوره تولیدمثل رخ می دهد و پس از پایان این دوره، نرها دوباره به ظاهر معمول خود باز می گردند.

گاوغوک هندی یکی از گونه های نسبتا بزرگ قورباغه های منطقه جنوب آسیاست و در زیستگاه های آب شیرین، به ویژه محیط های مرطوب اطراف منابع آب، زندگی می کند.

در نتیجه، آنچه در عکس شبیه یک «قورباغه با شکم شش تکه» دیده می شود، نمونه ای جذاب از این است که حیوانات چگونه می توانند در دوره های خاصی از زندگی، تغییرات ظاهری چشمگیری را برای تولیدمثل و برقراری ارتباط با هم نوعان خود تجربه کنند.
منبع: عصرایران
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
گاوغوک هندی قورباغه تولیدمثل حیوانات قورباغه نر
«نجلا بودن» و «فاطمه المنصوری»؛ دو زن عربی که نخست‌وزیر شدند
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
آیا اسرائیل و ترکیه بر سر سوریه وارد جنگ می‌شوند؟/ اسرائیل فضای هوایی سوریه را «عملاً بی‌صاحب» کرده است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام حیوانات واقعاً خانگی‌اند؟
کدام موجودات نماد مرگ و رستاخیزند؟
آیا حیوانات نیز می‌توانند فریبکار باشند؟
شگفت انگیزترین صورت‌ها در میان حیوانات!
عکس: دنیای حیات‌وحش در هفته‌ای که گذشت
آیا ژنتیک می‌تواند حیوانات منقرض شده را زنده کند؟
حیوانات هم فیک‌نیوز منتشر می‌کنند
آیا همۀ حیوانات را می توان اهلی کرد؟
عکس: حیات وحش آفریقا
عکس:چشم در چشم با شگفتی‌های حیات‌وحش
آیا گربه‌ها با میومیو ما را درک می‌کنند؟
تصاویری از سوپرمدل دنیای حیوانات
چرا فقط چند حیوان در تاریخ بشر اهلی شدند؟
عکس: منتخبی از بهترین تصاویر حیوانات در سراسر جهان در سال ۲۰۲۵
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
جزئیات حضور آیت الله مجتبی خامنه‌ای در خاکسپاری رهبر شهید
دختران موسوی و رسایی؛ دو روایت متفاوت از قانون / ایستادگی در برابر حکم از دو مسیر
فواید خوردن انگور ناشتا
زبان بدن محسن رضایی در مواجهه با شاهین مصطفی
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
طرز تهیه کله پاچه برای صبحانه جمعه
بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
ویدیوی جنجالی از صداوسیما در رسانه‌های اسرائیل
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۵ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۳ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۶۸ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۶۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۵۷ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rRP
tabnak.ir/005rRP