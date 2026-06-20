تصاویری از سوپرمدل دنیای حیوانات

به گزارش تابناک؛ سِروال یکی از شاخص‌ترین و زیباترین گربه‌سانان وحشی جهان به شمار می‌رود که زیستگاه اصلی آن مناطق مختلف قاره‌ی آفریقا است، به دلیل ویژگی‌های ظاهری خاص خود، از جمله پاهای بلند، اندام کشیده و چهره‌ای متفاوت، توجه بسیاری از علاقه‌مندان به حیات‌وحش را جلب کرده و از سوی برخی کارشناسان و کاربران فضای مجازی به «سوپرمدل دنیای حیوانات» شهرت یافته است.