کدام موجودات نماد مرگ و رستاخیزند؟

اصلا تعجبی ندارد که مارها با مرگ مرتبط دانسته شده اند. هر ساله، بین 81410 تا 137880 نفر در اثر مارگزیدگی در جهان می میرند.
از زمان پیدایش تمدن انسانی بر روی این کره خاکی، حیوانات سمبل معانی و مفاهیم مختلفی در باورهای ما انسان ها بوده اند. از آن جا که حیوانات بخش مهمی از جهان طبیعی اطراف ما را تشکیل می دهند بنابراین همیشه بخش مهمی از قصه ها، افسانه ها، فولکلور و سنت های  بشر بوده اند. حتی در بسیاری از فرهنگ ها، حیوانات مورد پرستش و ستایش قرار گرفته اند. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ اما از طرفی برخی حیوانات در بعضی از فرهنگ ها نماد طالع بد، سرنوشت تلخ، حیات پس از مرگ و پیام از جهانی معنوی هستند. در این مجال به برخی از حیوانات اشاره می کنیم که در فرهنگ های مختلف نماد و سمبلی از مسایل مربوط با مرگ شمرده شده اند.

1 - سگ 

سگ ها در فرهنگ مصری، مکزیکی، یونانی و هندی نمادی از مرگ بوده اند. مثلا در فرهنگ آزتک، این باور وجود داشته است که سگی  بی مو که به نام سگ بی موی مکزیکی شناخته می شود راهنمای ارواح مردگان به جهان پس از مرگ است.

2 - خفاش 

خفاش ها در  نقاط مختلفی از دنیا نمادی از نحسی و طالع بد هستند. در اساطیر سلتیک، خفاش ها را منادی مرگ می دانند و در اساطیر یونانی، این باور وجود دارد که خفاش ها ارواح مردگان را جا به جا می کنند.

3 - پروانه

شاید باور این که پروانه هم در این لیست وجود دارد کمی سخت باشد اما در تمدن یونانی برای پروانه و روح یک لغت مشترک وجود دارد. در فرهنگ فیلیپینی، پروانه نماد روح پس از جدا شدن از جسم است.

4 - جغد

در برخی از قبایل سرخپوست ها جغد نمادی از طالع ناگوار محسوب می شده است. جغد هم چنین در نقاط مختلفی از دنیا سمبلی از روح شیطانی و مرگ بوده است.


5 - کلاغ 

کلاغ ها هم در تاریخ نمادی از مرگ محسوب شده اند. از نظر تاریخی تصویر کلاغ در صحنه نبرد های تاریخی ثبت شده است به طوری که منتظر تغذیه از مردگان بوده است.

6 - گربه 

گربه ها، به خصوص گربه های سیاه با جادو ، جادوگری و نیز طالع شیطانی مرتبط دانسته شده اند.

7 - مار

اصلا تعجبی ندارد که مارها با مرگ مرتبط دانسته شده اند. هر ساله، بین 81410 تا 137880 نفر در اثر مارگزیدگی در جهان می میرند.
 

مرگ رستاخیز حیوانات نماد مرگ سگ پروانه جغد مار
