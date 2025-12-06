میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیا گربه‌ها با میومیو ما را درک می‌کنند؟

اگر شما با میومیو کردن بتوانید گربه را سرگرم یا کمی غافلگیر کنید، این پاسخ می‌تواند در توسعه پیوند اعتماد بین شما و گربه مؤثر باشد. به‌عبارت دیگر، این بدان‌معناست که شما صدای حیوان را شنیده‌اید و می‌خواهید با او تعامل کنید. با این حال، واکنش در مقابل این پاسخ در میان حیوانات بسیار متفاوت است.
آیا وقتی میومیو می‌کنیم گربه‌ها حرف ما را می‌فهمند؟

بعضی‌ها عادت دارند به محض این که گربه صدا درمی‌آورد، ناخودآگاه واکنش نشان داده و مثل خودش با میومیو پاسخ می‌دهند؛ اما آیا گربه پاسخ میومیو ما را به‌عنوان تهدید، توهین یا مفاهیم دیگر درک می‌کند؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ هم بچه‌گربه‌ها و هم گربه‌های بالغ برای برقراری ارتباط با صاحبانشان میومیو می‌کنند. آن‌ها با این صداها می‌توانند به صاحبشان بفهمانند که می‌خواهند از خانه بیرون بروند، گرسنه‌اند یا صرفاً خوشحالند.

از آن طرف انسان‌ها، هم کودکان و هم بزرگسالان نیز اغلب این واکنش را داشته‌اند که به میومیوهای گربه با میومیو پاسخ دهند. اما این صداهایی که انسان‌ها تولید می‌کنند اغلب موجب تعجبِ گربه‌ها می‌شود. در نتیجه منطقی است که بپرسیم آیا این پیام‌های میومیویی برای حیوان قابل‌فهمند و آیا ممکن است از نظر گربه‌ها منفی به‌نظر برسند.

گربه از میومیو کردن ما چه برداشتی دارد؟

واکنش گربه به میومیوِ صاحبش بسته به موقعیت و شخصیت خودِ حیوان متفاوت است. برخی از گربه‌ها کاملاً بی‌صدا می‌مانند و در برابر این پاسخ عجیب، بی‌تفاوت یا گیج ظاهر می‌شوند. اما برخی دیگر به صاحبانشان نزدیک شده، بدنشان را به پاهایشان می‌مالند یا حتی با مِیوهای دیگری پاسخ می‌دهند.

در هر صورت باید دانست که صدای تولیدشده توسط انسان با میوهای گربه‌ها بسیار متفاوت است. حیوان این صداها را بیشتر به‌عنوان یک سر و صدای نامعمول می‌فهمد تا به‌عنوان یک زبان واقعی. در حقیقت، صداهایی که ما تولید می‌کنیم در فرکانس‌های یکسان نیستند و مدولاسیون‌ها و ظرافت‌های موجود در میوهای گربه را ندارند. بنابراین گربه برداشتِ غلط یا منفی نمی‌کند، چون اصولاً صدای ما را به‌عنوان «پیام گربه‌ای» تعبیر نمی‌کند.

آیا میومیو کردن با گربه برایش مفید است؟

اگر شما با میومیو کردن بتوانید گربه را سرگرم یا کمی غافلگیر کنید، این پاسخ می‌تواند در توسعه پیوند اعتماد بین شما و گربه مؤثر باشد. به‌عبارت دیگر، این بدان‌معناست که شما صدای حیوان را شنیده‌اید و می‌خواهید با او تعامل کنید. با این حال، واکنش در مقابل این پاسخ در میان حیوانات بسیار متفاوت است.

گربه حتی اگر به میومیو کردن شما اهمیتی ندهد، معمولاً وقتی احساس امنیت و راحتی می‌کند خودش به صاحبش میومیو کرده و هم‌زمان به او نگاه می‌کند.

به‌هرحال، گربه اساساً برای جلبِ توجه صاحبش میومیو می‌کند. برای فهمیدن نیتِ او باید چند معیار را در نظر گرفت، از جمله زبان بدن او، زمانِ روز، اتاقی که در آن قرار دارد و وضعیت کلیِ سلامتی‌اش.

چرا گربه‌ها بیشتر از همدیگر به انسان‌ها میومیو می‌کنند؟

چه کار کنیم که گربه روی مبل و کاناپه پنجه نکشد؟

پاسخ دانشمندان به یک سوال: چرا گربه‌ها دزدی می‌کنند؟

چگونه معنی میومیوهای گربه را بفهمیم؟

قبل از هر چیز باید عادت‌هایش را در نظر بگیرید. اگر او هر روز ساعت ۶ عصر غذا می‌خورد، ممکن است پیش از رسیدنِ آن ساعت چندین بار تلاش کند تا زودتر غذایش را بگیرد.

بعد از آن باید رفتار کلی او را مشاهده کرد. اگر به‌سمت شما می‌آید و بدنش را به پاهایتان می‌مالد، ممکن است صرفاً برای سلام و جلبِ توجه میومیو کند. اما اگر صداهای گربه کمی متفاوتند یا وضعیتی غیرعادی به‌خود گرفته یا انرژی کمتری دارد، ممکن است به‌معنای آن باشد که حالش خوب نیست.

در هر صورت می‌توانید با او صحبت کنید یا او را نوازش کنید. صرفِ وقت برای تحلیلِ موقعیت ساده‌ترین راه برای فهمیدنِ میومیوهای گربه و پاسخ‌دادنِ مناسب است.

 

برچسب ها
گربه حیوانات صحبت با حیوانات میو میو کردن صدای گربه
