میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حیوانات هم فیک‌نیوز منتشر می‌کنند

در عصر شبکه‌های اجتماعی که انتشار اطلاعات غلط به چالشی جهانی تبدیل شده است، پژوهشی تازه نشان می‌دهد این پدیده فقط یک ایراد انسانی نیست بلکه یک واقعیت بنیادی در سیستم‌های زیستی است که از باکتری‌ها تا انسان‌ها را در بر می‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۶۵
| |
652 بازدید
حیوانات هم فیک‌نیوز منتشر می‌کنند

در سال‌های اخیر، اصطلاح «اطلاعات غلط» (misinformation) از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی انسان‌ها بوده است. حال پژوهشی که نتایج آن در نشریه Journal of the Royal Society Interface منتشر شده است، نشان می‌دهد این پدیده نه یک اختلال مختص جامعه انسانی، بلکه یک ویژگی بنیادی ارتباطات زیستی است.

اطلاعات غلط در طبیعت

ارتباط اجتماعی در جهان زنده به گونه‌ای است که موجودات برای به‌دست آوردن اطلاعات درباره محیط خود به سیگنال‌ها و نشانه‌های دیگران تکیه می‌کنند. این ارتباطات برای بقا و هماهنگی جمعی اهمیت دارد، اما همین مسیر‌ها می‌توانند باعث انتشار اطلاعات نادرست شوند.

پژوهشگران دهه‌ها داده تجربی و مطالعات نظری درباره سیستم‌های زیستی را بررسی کردند و نمونه‌های فراوانی از انتشار اطلاعات نادرست در طبیعت یافتند.

پرنده‌ای که هشدار اشتباه می‌دهد و باعث فرار بی‌جهت کل دسته می‌شود

جمعیت حیوانات که مسیر‌های مهاجرت قدیمی را دنبال می‌کنند، حتی اگر دیگر کاربرد نداشته باشند

باکتری‌هایی که از طریق علائم فریبنده همسایگان را گمراه می‌کنند

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد اطلاعات غلط از انسان و رسانه‌های اجتماعی فراتر است و در شیوه‌های طبیعی انتقال اطلاعات در زیست‌بوم‌های مختلف ریشه دارد.

برای سنجش و تعریف اطلاعات غلط در گونه‌های مختلف، تیم پژوهشی مدل‌های ریاضی طراحی کردند که می‌تواند میزان دقت باور‌های یک موجود و تغییرات ناشی از اطلاعات دریافتی از دیگران را اندازه‌گیری کند.

بر اساس این مدل‌ها، اطلاعات غلط نه یک خطا یا عیب ارتباطی، بلکه پیامدی طبیعی از نحوه گردش و تفسیر اطلاعات در سیستم‌های اجتماعی است. پژوهشگران تأکید می‌کنند اطلاعات غلط باید به‌عنوان بخشی ذاتی از ارتباطات اجتماعی، بوم‌شناسی و فرآیند‌های تکاملی در نظر گرفته شود، نه یک پدیده مرضی که خارج از عملکرد طبیعی این سیستم‌ها رخ می‌دهد.

اگر اطلاعات غلط در زیست‌بوم‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد، سؤال مهم‌تر این است که چگونه می‌توان اثرات آن را مدیریت کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حیوانات فیک نیوز طبیعت مهاجرت
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e7V
tabnak.ir/005e7V