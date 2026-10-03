برخی اعراب خلیج فارس پول هنگفتی به ایران دادهاند!/ حمله ایران از بدترین کابوس شیوخ فراتر رفت
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، «دنیل بنایم» معاون وزیر خارجه در امور شبهجزیره عربستان در دولت بایدن در مقالهای در موسسه خاورمیانه واشنگتن به روابط اعراب خلیج فارس و آمریکا بعد از جنگ ایران پرداخته است.
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هنگامی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به نیروهای آمریکایی دستور داد وارد جنگ با ایران شوند، جاهطلبیهای دولت فراتر از برنامه هستهای تهران بود. ترامپ آشکارا ایرانیان را به سرنگونی دولتشان تشویق کرد. رهبران اسرائیل از بازآرایی خاورمیانه سخن گفتند. شرطبندی آمریکا و اسرائیل این بود که برتری نظامی قاطع میتواند تغییرات بنیادین در امنیت منطقه و در خود ایران ایجاد کند.
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معماران جنگ به خواستهشان رسیدند — فقط نه به شکلی که قصد داشتند. کارزار نظامی تواناییهای بینظیری را به نمایش گذاشت، اما همچنین محدودیتهای قدرت آتش آمریکا را برای تعیین نتایج سیاسی از آسمان آشکار کرد.
رهبری ایران (ترور) شد، اما جانشینان سختتر و تندروتری جای آن را گرفتند. ارتش متعارف، برنامه هستهای و اقتصاد آن به شدت عقب افتاد. اما ایران نشان داد که هنوز میتواند از موشکها و پهپادها برای تهدید پایتختهای خلیج فارس و بستن تنگه هرمز و مختل کردن اقتصاد جهانی استفاده کند.
این درگیری همچنان ادامه دارد و حل نشده است. اما ناکامی در سرنگونی نظام ایران، از دست رفتن کنترل بر یک آبراه حیاتی، و برداشت غیرقابلاعتماد بودن آمریکا، در نظر کشورهای خلیج فارس — بهویژه بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی — بهعنوان شکستهای استراتژیک جدی برای ایالات متحده تلقی میشود.
پس جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ چگونه روابط آمریکا با خلیج فارس را تغییر داده است؟
تاکنون، پاسخها کمتر از آنچه انتظار میرود فاجعهبار است، اما همچنان چندان اطمینانبخش نیست.
جنگ یک خلیج فارس پس از آمریکا به وجود نیاورده است. اما چندین ستون رهبری بلندمدت آمریکا در منطقه و همچنین استراتژیهای خود کشورهای خلیج فارس را متزلزل کرده است. حس فزاینده عدم قطعیت، در حال ایجاد تغییرات مهمی در روابط آنها با واشنگتن، تهران، یکدیگر و سایر مراکز قدرت است — در همان حال که اقتصادهای منطقه را نیز بازآرایی و بازسیمکشی میکند.
از یک منظر، فرا رسیدن جنگ یک زمینلرزه بود. این جنگ دورهای چندساله را قطع کرد که در آن دولتهای خلیج فارس بهطور فزاینده تصور میکردند خاورمیانه پس از ۱۹۷۹ را که با انقلاب ایران، جنگهای عراق، تروریسم و حس دائمی بحران تعریف میشد، پشت سر میگذارند. توجه آنها به تحول اقتصادی معوق و اصلاحات متمرکز بر جوانان برای ساختن جوامعی معطوف شده بود که بتوانند در سطح جهانی مشارکت و رقابت کنند، نه اینکه صرفاً در سطح منطقه بقا یابند.
جنگ، منطقه را میان گذشته پس از ۱۹۷۹ که نمیتواند از آن بگریزد و آرزوهای پیش از ۲۰۳۰ که هنوز محقق نکرده است، گرفتار کرده است. ایران همچنان اراده و ظرفیت ادامهدار برای تهدید کشورهای عربی خلیج فارس را حفظ کرده و به نظر میرسد برای اعمال کنترل قابل توجه بر تنگه هرمز آماده است. این درگیری تردیدهای تازهای در سراسر منطقه درباره قضاوت آمریکا برانگیخته است —، اما جایگزین قابل دوامی برای قدرت آمریکا به وجود نیاورده است.
علاوه بر این، خود منطقه بهطور قابل توجهی از این بحران جان به در برد. همانگونه که یک دیپلمات منطقهای بیان کرد، در حالی که حملات ایران از بدترین ترسهای رهبران خلیج فارس فراتر رفت، تابآوری این کشورها از بزرگترین امیدهایشان فراتر رفت. جوامع منسجم ماندند و پایدار باقی ماندند. پدافند هوایی، با کمک قابل توجه آمریکا و برخی کمکهای اسرائیل، اکثریت قاطع حملات ایران را رهگیری کرد. اقتصادها، نظامهای مالی و زنجیرههای تأمین تحت فشار سازگار شدند.
با وجود نارضایتیها و برخی دورههای دشوار، همکاری امنیتی با ایالات متحده نیز تا حد زیادی دستنخورده باقی ماند. در واقع، حملات ایران در ابتدا قدردانی خلیج فارس از تهدیدی که تهران همچنان ایجاد میکند را تقویت کرد، نه اینکه کاهش دهد. موشکهایی که به کشورهای خلیج فارس حمله کردند ایرانی بودند، در حالی که سامانههای دفاع از آنها عمدتاً آمریکایی بودند.
نزدیکی بدون اعتماد
هرچند آغاز جنگ ممکن است برای خلیج فارس یک زمینلرزه بوده باشد، نتیجه فروپاشی نظم منطقهای موجود نبود. بسیاری از ساختارهای کلیدی پابرجا ماندند، حتی در حالی که زمین زیر پایشان میلرزید و جابجا میشد. در عوض، نتیجه ترکیبی از سازگاری اجباری و تداوم لرزان بوده است — بنیادهای ترکخورده، جابجاییهای زمینساختی، و پسلرزههای ادامهدار.
این موضوع هیچجا بیشتر از روابط کشورهای خلیج فارس با ایالات متحده آشکار نیست. آمریکا پرسشهای دشواری درباره آینده منطقهای خود برای پاسخ دادن دارد — از حل نهایی درگیری فوری تا بازنگری در وضعیت نیروهای خود در بلندمدت.
با این حال، گزارشهایی که این را پایان نقش آمریکا در خاورمیانه میدانند، اغراقآمیز به نظر میرسند. هیچ کشور دیگری نمیتواند جایگزین قابل دوامی برای قدرت یکپارچه، اطلاعات، لجستیک، فناوری پیشرفته و نفوذ دیپلماتیک آمریکا فراهم کند — و کشورهای خلیج فارس این را میدانند.
چین همچنان یک شریک اقتصادی ضروری باقی میماند، اما توانایی اندکی و تمایل کمتری برای پذیرش مسئولیت امنیت منطقه نشان داده است. روسیه تقریباً بهطور کامل درگیر اوکراین است. سایر قدرتها تواناییهای مهمی ارائه میدهند. هیچکدام جایگزین جامعی ارائه نمیدهند.
با این حال، همکاری نزدیک با دولت ترامپ بهطور فزایندهای با کمبود اعتماد به قضاوت استراتژیک واشنگتن تحت فشار است. کشورهای خلیج فارس پیامدهای جنگی را که نه خواستند و نه کنترل کردند، جذب کردهاند.
از آنجا که دولت آمریکا دچار چندین چرخش ناگهانی و دورههایی شده که در آن دیپلماسی برای همگام ماندن با لفاظیهای ریاستجمهوری تلاش کرده، رهبران خلیج فارس بهطور فزاینده زیر سؤال بردهاند که آیا واشنگتن بهقدر کافی از خطراتی که آنها با آن روبهرو هستند قدردانی میکند — یا برنامه جدی برای پایان دادن به جنگ دارد. یک مقام گفت: «بروید جای دیگری آزمایش کنید.»
پس از دههها که پرسش فراگیر برای کشورهای منطقه به نظر میرسید این باشد که آیا ایالات متحده متعهد باقی میماند، در حال حاضر پرسش بیشتر درباره چگونگی اعمال این تعهد است.
این نگرانیها بعید است به یک گسست استراتژیک آشکار منجر شود، و انتقادهای عمومی همچنان محتاطانه باقی مانده تا رئیسجمهور آمریکا را آزرده نکند. اما به نظر میرسد آنها پیش از این بافت متفاوتی از مشارکت ایجاد کردهاند — بافتی که میتوان آن را نزدیکی بدون اعتماد توصیف کرد. کشورهای خلیج فارس به دنبال جانشین فوری برای ایالات متحده نیستند، اما خواهان گزینههای بیشتر و بهتر — و آزادی عمل بیشتر — هستند.
کشورهای خلیج فارس همچنان مشتاق بهرهمندی از مزایای مشارکت با واشنگتن هستند، از همکاری نظامی تا فناوری هستهای تا هوش مصنوعی (AI). اما آنها همچنین حاضرند برای تأمین منافع خود با خودمختاری بیشتری عمل کنند، حتی وقتی این به معنای اختلاف با واشنگتن یا رفتن بیسروصدای مسیری متفاوت باشد. در همین حال، قطر و عمان نقش دستور کارساز خود بهعنوان میانجی را شاهد رشد بودهاند، زیرا تخصص دیپلماتیک حرفهای واشنگتن پژمرده شده است.
نتیجه کمتر یک خلیج فارس واقعاً چندقطبی و بیشتر یک منطقه چندشریکی است. از روابط سرمایهگذاری و زیرساختی با هند تا همکاری پدافند هوایی با اسرائیل، کره جنوبی و اوکراین، ارتباطات موردی با قدرتهای میانی در کنار روابط پایدار با آمریکا در حال تکثیر و تعمیق هستند و تعادل کلی تعامل را بهطور قابل توجه، اما نه قاطعانه از واشنگتن دور میکنند.
در بسیاری موارد، این همکاری با سایر شرکای آمریکایی انجام میشود، نه با روسیه یا چین. هر دو همچنان روابط استراتژیک با منطقه را حفظ کردهاند، اما مسکو و پکن خود را در وضعیت نامناسبی با پایتختهای خلیج فارس یافتهاند که آنها را بهطور ناخوشایندی همدست و نزدیک به تهران میبینند. دولتهای خلیج فارس ممکن است امیدوار باشند پکن در نهایت تهران را تحت فشار قرار دهد تا به حاکمیت آنها احترام بگذارد، اما تاکنون چنین بزرگواری هیچجا دیده نشده است.
بهویژه قابل توجه است توافق جدید «دفاع مشترک مکه» متشکل از عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، با مصر بهعنوان شریک احتمالی. این همراستایی دفاعی کشورهای با اکثریت مسلمان بهمراتب کمتر از یک تضمینکننده امنیتی جایگزین است: برای مثال، بعید است ترکیه در مقابله با حملات حوثیها یا شبهنظامیان مورد حمایت ایران در عراق به عربستان سعودی بپیوندد.
اما این گروهبندی نشاندهنده بلوکهای اولیه سازنده یک جهتگیری استراتژیک جایگزین است، جایی که روابط ریاض با واشنگتن غیرقابل دسترس، غیرقابل اعتماد یا نامطلوب باشد — کمتر یک حامی جدید و بیشتر یک سبد متنوع.
توافقهای مکه همچنین یک وزنه استراتژیک در برابر همکاری شکوفا امارات-هند-اسرائیل است — و از این نظر گامی مهم دور از آرزوی دیرینه آمریکا برای دستیابی به همراستایی بیشتر میان شرکای منطقهای خود، که اوج آن عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی بود.
هرچند ترامپ احتمالاً به تلاش ادامه خواهد داد، این دستاورد به نظر میرسد از دسترس خارج شده است. با این حال، هیچیک از این گروهبندیهای درونمنطقهای نمیتواند جای نقش منحصربهفرد دیپلماتیک و نظامی آمریکا را بگیرد؛ هر یک فقط میتواند زمین استراتژیک را شکل دهد و شکافها را پر کند.
در واقع، ترامپ همچنین روابط آمریکا با رهبران ترکیه و پاکستان را عمیقتر کرده است. اما هر دو بلوک نوپا نشاندهنده قصد فزاینده کشورهای خلیج فارس برای توسعه گزینههای جدید هستند، حتی اگر گاهی کشورهای خلیج فارس را از وسط تقسیم کنند.
آزمون مهم دیگر روابط آمریکا و خلیج فارس فقط کمی جلوتر نهفته است: تغییرات پیشرو در وضعیت نیروهای آمریکا. جنگ آسیبپذیری پایگاههای آمریکا در کشورهای کوچکتر نزدیک به ایران را آشکار کرد.
بخش زیادی از کارزار از دورتر، از جمله از فراساحل، از خاک آمریکا و از خارج از منطقه فوری، پیش برده شد. با فروکش کردن درگیری، حفاظت از نیروها و تعمیرات پرهزینه، بحثهای دیرینه درباره پایگاههای آمریکا در خاورمیانه را تشدید خواهد کرد، بهویژه در میان تقاضاهای رقیب در آسیا-اقیانوسیه و نارضایتی آمریکا از محدودیتهای خلیج فارس بر استفاده از خاکشان.
نیروی نظامی ایالات متحده باید بدون ایجاد این برداشت که یک خروج گسترده یا ناگهانی آمریکا در حال وقوع است — که شرکا را بیشتر میترساند و ایران را جسورتر میکند — سازگار شود.
واشنگتن به راهحلهای خلاقانه برای نمایش حضور رو به جلو نیاز خواهد داشت، از جمله از طریق استقرارهای پویا، پراکندگی، و بازسازی گزینشی با در نظر گرفتن سختسازی، تابآوری و افزونگی — همه اینها در حالی که تغییرات لازم برای محافظت از مردم خود انجام میدهد. دیپلماسی نظامی ماهرانه لازم خواهد بود، ریشه در حساسیت به تأثیر استراتژیک جابجاییهایی که احتمالاً در راه هستند.
جنگ همچنین نگرانی دیرینه دیگری در خلیج فارس را تشدید کرد: غیرقابل پیشبینی بودن سیاسی آمریکا. خستگی عمومی از جنگهای خاورمیانه و خشم از آمیزش بیسابقه مسئولیتهای عمومی و تجارت خصوصی دولت با شرکای خلیج فارس، حفظ ابتکارهای جدید در حوزههایی مانند هوش مصنوعی و انرژی هستهای را پس از تغییر قدرت سیاسی در کنگره دشوارتر خواهد کرد. کشورهای خلیج فارس که سخاوتمندانه از ترامپ پذیرایی کردند، خطر گرفتار شدن دوباره در جریانهای متقابل سیاسی واشنگتن را دارند.
ایران: از آشتی به جنگ و بازگشت دوباره؟
تغییر مهم دومی که در جریان است مربوط به کشورهای خلیج فارس و ایران است.
مدتها پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل آخرین کارزار هوایی خود علیه ایران را آغاز کنند، دولتهای عربی خلیج فارس به این نتیجه دشوار رسیده بودند که هیچ قدرت خارجی آنها را از نظام انقلابی تهران رها نخواهد کرد. برای محافظت از تحولات اقتصادی خود و اولویت دادن به آنها، نیاز داشتند دما را پایین بیاورند. این درک به آشتی محتاطانهای با ایران از اوایل ۲۰۲۳ کمک کرد.
هنگامی که تهران اهدافی را در هر کشور شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هدف قرار داد و چندین ارتش خلیج فارس در نهایت پاسخ دادند، آن آشتی به نظر میرسید پایان یافته است. با این حال، با سرعتی شگفتآور، جنگ شروع به تقویت منطق جغرافیایی و استراتژیک پشت آن کرد.
دولتهای خلیج فارس توهمات کمی داشتند که ایران میتواند با بمباران یا دلجویی به همسایهای عادی تبدیل شود. اما هنگامی که ظرفیت تهران برای تهدید زیرساختهای حیاتی و تحمیل هزینههای اقتصادی عظیم از حالت نظری به واقعیت بسیار ملموس تبدیل شد، خطوط ارتباطی قدیمی دوباره برقرار شدند.
قطر و عمان به سرعت به میانجیگری بازگشتند، با وجود اینکه بارها توسط چنین تلاشهایی آسیب دیده بودند. حتی امارات، که در آغاز جنگ به شدت آسیبدیدهترین کشور خلیج فارس و در ابتدا شاهینترین بود، به نظر میرسد جهت دیپلماتیک غالب همسایگان خود را تشخیص داده است.
هرچند مسلما یک قاعده سرانگشتی ناقص است، عدم حملات ایران برای چندین ماه علیه برخی کشورهای خلیج فارس به گزارشهایی اعتبار میبخشد که دولتهای منفرد با ایران به تفاهمهایی رسیدهاند — به احتمال زیاد شامل پرداختهای مالی قابل توجه — تا از حملات بیشتر جلوگیری کنند.
اگر جنگ منطق آشتی را تقویت کرد، محدودیتهای آن را نیز آشکار کرد. ایران در ساعات اولیه درگیری به هر کشور خلیج فارس حمله کرد. نه قطر و نه حتی عمان به رغم روابط نزدیک و مخالفت عمومی با جنگ، در امان نماندند؛ و بنابراین حتی در حالی که آنها به دنبال کاهش تنشها بودهاند، عربستان سعودی، امارات، کویت و احتمالاً دیگران علیه ایران، نمایندگانش در عراق و متحدان حوثیاش در یمن تلافی کردهاند.
یک شعلهور شدن اخیر میان عربستان و حوثیها به خطرات ادامهدار شعلهور کردن دوباره آنچه یک درگیری منجمد در یمن بوده اشاره دارد. امارات نیز تهدید کرده اقتصاد ایران را از خودش جدا خواهد کرد. به طرق مختلف، چندین کشور خلیج فارس به تلاشها برای ایجاد یک مسیر دریایی جنوبی از طریق عمان به جای آبهای سرزمینی ایران کمک کردهاند. هر پایتخت خلیج فارس به دنبال ترکیب مناسب ادامه خواهد داد، اما تاکنون این شامل دوز سنگینی از آشتی با تهران در کنار عقبنشینی دورهای است.
هر پایتخت خلیج فارس این تعادل را بهصورت فردی و نه جمعی برقرار میکند. حتی یک بحران امنیتی مشترک بیسابقه نیز وحدت استراتژیک واقعی GCC را به وجود نیاورده است. با تمام تابآوری و همکاری فرامرزی که جنگ به نمایش گذاشته، این جنگ همبستگی ملی بیشتری نسبت به انسجام منطقهای ایجاد کرده است.
عمان همچنان بر گفتوگو تأکید میکند. برداشتهای تهدید بحرین به شدت با قطر متفاوت است، و عربستان سعودی و امارات رویکردهای متمایز و گاه واگرا را بر پایه مواجهه و اولویتهای خود و عدم اعتماد استراتژیک پایدار میانشان پیش میبرند.
نتیجه انبوهی از ترتیبات همکاری دوجانبه و چندجانبه است، در کنار یک غریزه «هر کشوری برای خودش» که اهرم اجباری علیه ایران را افزایش میدهد و مقابله هماهنگ را دشوارتر میکند.
ناسیونالیسم تشدیدشده خلیج فارس بسیار فراتر از جنگی که آن را برانگیخت گسترش مییابد — و در همه چیز از خط سختتر در برخورد با مخالفان داخلی تا خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) آشکار است.
پیش از آغاز آخرین دور جنگ در فوریه، خلیج فارس در مجموع آماده بود از ایالات متحده بهعنوان بزرگترین اهداکننده کمکهای بشردوستانه پیشی بگیرد. اکنون، کشورهای خلیج فارس به دولتهای غربی پیوستهاند تا کمکهای بشردوستانه را کاهش دهند و به سمت درون متمرکز شوند، به شیوههایی که آسیب به دولتهای شکننده و مردم نیازمند در منطقه و فراتر از آن را تشدید خواهد کرد.
خلیج فارس خود را باز طراحی میکند
همان جستوجو برای گزینهها در میان عدم قطعیت که سیاست خارجی کشورهای خلیج فارس را بازکالیبره میکند، اقتصادهای آنها را نیز بازطراحی میکند.
سالهاست عربستان سعودی، امارات و همسایگانشان برای تبدیل ثروت هیدروکربنی به آیندهای پس از نفت که حول صنایع جدید، فناوری، گردشگری، لجستیک و سرمایهگذاری جهانی ساخته شده، مسابقه میدهند.
این چشمانداز به شدت به جذب سرمایه، شرکتها و استعدادهای خارجی وابسته است. جنگ ایران در ۲۰۲۶ این چشمانداز را کنار نزده است، اما کشورهای خلیج فارس را مجبور خواهد کرد آن را با محیط منطقهای بسیار خطرناکتری سازگار کنند.
در قلب این تلاش یک دوره فشرده برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز خواهد بود. عربستان سعودی و امارات با پیشرفتهترین وضعیت در ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت وارد جنگ شدند، در حالی که عمان از مطلوبترین جغرافیا برخوردار است. کویت، بحرین و قطر بیشترین آسیب را از محاصره هرمز توسط ایران دیدهاند. همانگونه که یک سیاستگذار از یک کشور کوچک خلیج فارس به نویسنده گفت: «سه دقیقه زمان کوتاهی است، مگر اینکه زیر آب باشی.»
بنابراین تعجبآور نیست که بیش از نیم دوجین ابتکار زیرساختی به حرکت درآمده است، از دریای سرخ و مصر تا سوریه و ترکیه. این پروژهها ممکن است خاورمیانهای به هم پیوستهتر ایجاد کنند، اما کریدورهای رقیب نیز بازتابدهنده چشماندازها و همراستاییهای ژئوپلیتیک متفاوت خواهند بود؛ و همه تکمیل نخواهند شد.
در کنار سرمایهگذاریهای عظیم برای دور زدن تنگه هرمز، کشورهای خلیج فارس باید بیشتر روی مهمات دفاعی، بازسازی داخلی و سختسازی بندرها، خطوط لوله، شبکهها، کریدورهای لجستیک، مراکز داده، کارخانههای نمکزدایی و شبکههای حمل و نقل هزینه کنند. افزونگی و تابآوری به محور برنامههای پیش از ۲۰۳۰ منطقه تبدیل شده است.
هوش مصنوعی یک مورد آزمون مهم ارائه میدهد. عربستان سعودی، امارات و دیگر کشورهای خلیج فارس در تلاشند تضمین کنند که هدفگیری مراکز داده توسط ایران، جاهطلبیهای بزرگ هوش مصنوعی خودشان را از بین نبرد.
پیش از جنگ، منطقه خلیج فارس در مسیر توسعه بزرگترین خوشه قدرت محاسباتی خارج از ایالات متحده و چین به نظر میرسید، حتی از اروپا و هند پیشی میگرفت. جنگ هزینه، تأخیر، الزامات امنیتی برای مقابله با تهدیدهای نوظهور و حسی از عدم قطعیت به آن برنامهها افزوده است.
تاکنون، واشنگتن، غولهای فناوری خصوصی آمریکا و کشورهای خلیج فارس همه به نظر میرسد آماده پیشروی هستند — با کمک یک تغییر سیاستی اخیر آمریکا که محدودیتهای وزارت بازرگانی بر دسترسی امارات به تراشههای پیشرفته آمریکایی را حذف میکند. اما جنگ زمان گرانبها و اعتماد منطقه را بهعنوان یک پیشگام در مسابقه جهانی هوش مصنوعی هزینه کرده است.
خطرات و فرصتها برای ایالات متحده
برای ایالات متحده، این چشمانداز ناآرام فرصتهایی ارائه میدهد، اما همچنین یک هشدار.
البته، اولویت اول خود جنگ ناتمام است. هیچ چیز بیشتر از یک توافق که بهطور قابل اعتماد تنگه هرمز را باز کند و تهدیدهای ایران علیه کشورهای خلیج فارس را کاهش دهد، اعتماد منطقهای را بازنمیگرداند.
با وجود تلاشهای بیدریغ میانجیگران و برخی موفقیتها در باز کردن مسیرهای جایگزین برای کاهش اهرم ایران، این امر در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد. در نتیجه، محتملتر است که واشنگتن و پایتختهای عربی خلیج فارس در عوض مجبور شوند با هم طیفی از نتایج نارضایتبخش را مدیریت کنند.
دوم، آمریکا باید از جنگ برای ساختن مشارکتی عمیقتر استفاده کند که به خلیج فارس در دفاع از دریاها، آسمانها و زیرساختهای حیاتی کمک کند. کشورهای خلیج فارس به اوکراین و اسرائیل در دریافت تعداد عظیمی از موشکها و پهپادهای طراحیشده ایرانی پیوستهاند.
تجربه، سرمایه و حس فوریت آنها فرصتی برای تحقیق، توسعه، تولید و استقرار مشترک نسل بعدی پدافند هوایی ایجاد میکند —، اما مستلزم آن است که ایالات متحده فعالانه چنین مشارکتهایی را تشویق و سادهسازی کند.
واشنگتن همچنین باید از قدرت گردهمآوری خود برای تشویق کشورهای متحد با تواناییها و تجربه میدان نبرد مرتبط، مانند اوکراین، برای کمک به پر کردن شکافهای فوری استفاده کند — و روسیه و چین را در حاشیه نگه دارد.
هشدار به همان اندازه روشن است. برتری نظامی بهتنهایی موقعیت بلندمدت آمریکا در منطقه خلیج فارس را حفظ نخواهد کرد. شرکای واشنگتن ایالات متحده را نه تنها با تمایلش به نمایش قدرت، بلکه با تواناییاش در اعمال محتاطانه آن قدرت برای برجای گذاشتن منطقهای باثباتتر قضاوت خواهند کرد.
این امر بیش از صرف اجتناب از جنگهای احمقانه را میطلبد. مستلزم ادامه بهروزرسانی روابط برای آینده است. با وجود کوبنده بودن جنگ، کشورهای خلیج فارس همچنان خواهان مشارکت آمریکا نه تنها برای مدیریت تهدیدهای قدیمی، بلکه برای تحقق جاهطلبیهای جدید هستند.
پیش از جنگ، دولت ترامپ گامهای امیدبخشی در این جهت برداشته بود. سفر رئیسجمهور در مه ۲۰۲۵ به ریاض، دوحه و ابوظبی کمتر برای تعهدات سرمایهگذاری تیترساز آن اهمیت داشت و بیشتر برای تصور رابطهای که بازتاب میداد: هوش مصنوعی، زیرساخت، بههمپیوستگی، پروژههای مشترک و روابط تجاری در کنار امنیت.
جنگ واشنگتن و منطقه را به مدیریت بحران بازگرداند. نباید اجازه داد این امر دستور کار گستردهتر را ببلعد.
حتی در حالی که درگیری ادامه دارد، آمریکا باید کسبوکارهای خلیج فارس و آمریکا را تشویق کند تا برنامههای جاهطلبانه را پیگیری کنند. مسیر بلندمدت خلیج فارس به همان اندازه که با تصمیمات درباره سرمایهگذاری، زیرساخت، هوش مصنوعی و برنامههای آینده پس از نفت تعیین میشود، با وضعیت نیروها نیز تعیین خواهد شد.
خلیج فارسی که در ساختن اقتصادهای متنوعتر، تابآورتر و به هم پیوستهتر موفق شود — بهویژه در مشارکت با ایالات متحده — احتمالاً برای دهههای آینده شریک آمریکایی باثباتتر و توانمندتری باقی خواهد ماند.
روابط مردمی سزاوار توجه ویژه است. ایالات متحده مدتها مزایای استراتژیک و اقتصادی این را که کشوری باشد که نخبگان خلیج فارس میخواهند در جوانی در آن تحصیل کنند، در پیری به دنبال مراقبت پزشکی بروند، و در این میان خرید، سرمایهگذاری و ساختن دوستیها و مشارکتهای تجاری کنند، بدیهی فرض کرده است. این پیوندها در حال فرسایش هستند.
ثبتنام دانشجویان خلیج فارس در دانشگاههای آمریکا کسری از دو دهه پیش است — و به سرعت در حال کاهش. سیاستهای مهاجرتی کنونی نگرانی درباره سفر به ایالات متحده را افزایش داده است. درست در لحظهای که واشنگتن به نسل جدیدی نیاز دارد که در رابطه سرمایهگذاری کند، خطر این وجود دارد که نسل بعدی بهسادگی جای دیگری را نگاه کند.
گرفتار میان ۱۹۷۹ و ۲۰۳۰
دولتهای خلیج فارس در تلاشند خاورمیانه ۲۰۳۰ را بسازند در حالی که هنوز با درگیریهای حلنشدهای که به ۱۹۷۹ بازمیگردد و خشونت تجدیدشدهای که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آزاد شد، دست و پنجه نرم میکنند.
سیاست آمریکا تنها در صورتی مرتبط باقی خواهد ماند که بتواند به هر دو بپردازد: کمک به امنسازی منطقهای که وجود دارد در حالی که در منطقهای که شرکایش در تلاش برای ساختن آن هستند سرمایهگذاری میکند.
مقامات خلیج فارس بهطور فزاینده کمتر علاقهمند به بحث درباره این به نظر میرسند که آیا ایالات متحده «در» منطقه است یا «خارج» از آن، و بیشتر میپرسند که قصد دارد چه نوع شریکی باشد.
تعداد کمی انتظار دارند واشنگتن بهطور کامل عقبنشینی کند یا قدرت دیگری نقش آن را پر کند — همانگونه که ایالات متحده (در نهایت) زمانی که بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۷۰ از شرق سوئز عقبنشینی کرد، انجام داد. تنوعبخشی با وجود مرکزیت ادامهدار رابطه آمریکا شتاب گرفته است.
جنگ هم تابآوری خلیج فارس تحت فشار و هم محدودیتهای مفروضاتی که استراتژیهای اخیر آن بر آن استوار بود را نشان داده است. پاسخ در سراسر منطقه گرسنگی فزاینده برای گزینهها است: در دیپلماسی، مشارکتهای امنیتی، زیرساخت، مسیرهای تجاری، فناوری و روابط با خود واشینگتن.
در سالهای اخیر، آونگ در منطقه چند بار میان تنوعبخشی و وابستگی نزدیکتر به واشنگتن نوسان کرده است. هر بار، بسیاری از سیاستگذاران و تحلیلگران از حال به آینده فرافکنی کردهاند، فقط برای اینکه با تغییر غافلگیر شوند. آونگ مطمئناً دوباره نوسان خواهد کرد. فروتنی در تعریف پیامدهای جنگی که هنوز پایان نیافته، لازم است.
در حالی که واشنگتن برای نجات یک جنگ نابخردانه تلاش میکند، هیچ فروپاشی ژئوپلیتیکی رخ نداده است، اما زمین جابجا شده است. هنوز زود نیست که به چگونگی کمک به توسعه و هدایت گزینهها برای منطقهای فکر کنیم که هرگز دقیقاً همان نخواهد بود.