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سهمیه ۱۰ هزار دلاری با کارت ملی؛ از کدام بانک‌ها و چگونه ارز بخریم؟

با ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی، عرضه سهمیه ارزی سالانه تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی آغاز شد. بر اساس این سازوکار، متقاضیان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی و مدارک هویتی، سهمیه ارز خود را از شعب منتخب ۵ بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سامان دریافت کنند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۹
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29169 بازدید
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خرید دلار

به گزارش تابناک؛ فروش دلار با سقف 10 هزار دلار برای هر کد ملی بالای 18 سال، از صبح روز شنبه 11 مهرماه در پنج بانک منتخب آغاز شد؛ نرخ اولیه عرضه نیز 259 هزار تومان اعلام شده است.

بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان از امروز ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند. به این ترتیب، هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار خریداری کند. متفاضی با در دست داشتن کارت ملی و نقدینگی کافی در حساب بانکی که به آن مراجعه می کند، می تواند تا سقف ده هزار دلار به نرخ نزدیک به بازار آزاد، خریداری کند و از شعبه بانک تحویل بگیرد. 

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اجرای این طرح در شرایطی آغاز شده که بانک مرکزی طی روزهای گذشته برنامه خود برای افزایش عرضه ارز و مدیریت نوسانات بازار را اعلام کرده است. در این چارچوب، برنامه عرضه و مداخله ارزی بانک مرکزی تا سقف 2 میلیارد دلار مطرح شده تا بخشی از تقاضای موجود در بازار از مسیر رسمی پاسخ داده شود.

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بانک مرکزی در بیانیه 10 مهرماه خود نیز اعلام کرد سطح فعلی نرخ ارز با متغیرهای بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخشی از فاصله ایجادشده تحت تأثیر تشدید نااطمینانی، فشارهای روانی و انتظارات بازار شکل گرفته است.

این بانک تأکید کرده هدفش دفاع از یک نرخ یا عدد مشخص نیست، بلکه حفظ ثبات پولی و ارزی و جلوگیری از ماندگار شدن نوساناتی است که پشتوانه بنیادی ندارند.

در همین راستا، بانک مرکزی خرید و فروش ارز و طلا و مداخله در بازار را از جمله ابزارهای قانونی خود برای مدیریت نوسانات عنوان کرده است. این بانک همچنین اعلام کرده زمان، حجم و نحوه استفاده از ابزارهای مداخله‌ای بر اساس شرایط بازار، نیازهای اقتصاد و کفایت ذخایر تعیین خواهد شد.

اکنون با آغاز فروش 10 هزار دلار در پنج بانک، سیاست جدید ارزی وارد مرحله اجرایی شده است. نرخ اولیه 259 هزار تومانی در حالی برای عرضه تعیین شده که افزایش دسترسی متقاضیان به ارز و مدیریت تقاضا از محورهای اصلی این برنامه محسوب می‌شود.

بانک مرکزی در بیانیه خود همچنین تأکید کرده در صورت ضرورت، از ابزارهای قانونی برای بازگرداندن بازار به مسیری سازگارتر با واقعیت‌های اقتصادی و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای غیر‌بنیادی استفاده خواهد کرد.

حالا بازار ارز در انتظار مشخص شدن میزان استقبال از فروش 10 هزار دلار با کارت ملی و همچنین اثر ورود منابع جدید ارزی بر معاملات و قیمت دلار است؛ به‌ویژه آنکه اجرای برنامه عرضه تا سقف 2 میلیارد دلار می‌تواند حجم قابل توجهی از تقاضای بازار را پوشش دهد.
منبع: تسنیم

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
3
67
پاسخ
خودشون ارز رو با فیمت پایین از بازار جمع کردن تا قیمت بره بالا و بعدش همون ارز رو دارن با قیمت بالا به مردم میفروشن ! چه دولت دلسوزی داریم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
بعد از فروش و عرضه مجدد قیمت را بصورت موقت کاهشی و پایین میارن و از دست مردم باز با نرخ ارزون میخرند
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
در بخشنامه تا سقف ۱۰۰۰۰۰ دلار امده
یعنی از ۱ دلار تا ۱۰۰۰۰۰ دلار در دامنه این بخشنامه قرار میگیرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
دقیقا همینه این سیستم چهار پنج راه تو بخشهای مختلف داره که اونارو تکرار میکنه
همه روشهاشم برا منفعت اشخاص محدود
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
34
پاسخ
چقدر این دولت به فکر مردم است خوب میروند از بازار آزاد میخرند در جای هم ثبت نمیشود
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
1
44
پاسخ
مردم را به تمسخر گرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
10
پاسخ
باشه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
5
20
پاسخ
چرا این ارز را به صنایع اختصاص نمی دن؟ ارز داخل خانه مردم باشه به چه دردی می خوره؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
از این ادعاها سال ۹۷ و ۹۰ هم انجام دادند
در دوره احمدی نژاد ارز در حساب ارزی مردم را برداشتند و بعد معادل قیمت دولتی ارز که ۱۲۲۶ تومان به ملت پول دادند و گفتند خوش امدید در حالیکه ارز در بازار ازاد ان زمان ۳۰۰۰ تومان شده بود
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
2
18
پاسخ
دست هر چی هفت خطه از پشت بستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
3
پاسخ
دلار قدیمی میدن و دلار جدید و خط ابی نیست و اونم با ۶ هزارتومن زیر قیمت بازار ازاد که اصلا ارزش نداره کسی بخره چون نه این دلارا صرافی می‌خره نه اینکه ارزش داره کسی بخره و ریسک خرید دلار با قیمت بالا و قطع شدن یارانه و.... رو به جون بخره دفعه قبلم کسی خریدار نبود چون ارزش خریدی نداره
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
1
پاسخ
نرخ اعلامی بانک مرکزی موید نرخ بازار آزاد هست
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
فروش ارز توسط بانک مرکزی در شعب بانکهای مختلف در تمام دولت ها بوده این روند با کدام توجیه انجام میشود برای تامین ریال تا دولت حقوق پرداخت کند یا ... هر چه دلار گرانتر ریال بیشتر برای دولت و بانک مرکزی دلار به چه درد افراد خواهد خورد افراد ۲۵۹هزارتومن می خرند تا گران شود بعد بفروشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
باید بفروشن وقتی خود سیستم دولت بانک دلار اینجا میرسونن و بعدش ۲۵۹ هزار تومن به هر فرد میفروشن
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