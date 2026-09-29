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قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی

قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با افزایش شش هزار تومانی به کانال ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۱۹
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5402 بازدید
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۲۶
قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز امروز شاهد یک تکانه شدید بود. قیمت دلار آمریکا در کف بازار تهران با یک جهش ۶ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قله تاریخی ۲۵۰ هزار تومان رسید. برای درک عمق این نوسان، کافی است بدانیم که این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان‌دهنده جهشی ۱۲۴ درصدی است.

در همین حال، سایر ارزهای هم‌خانواده نیز تحت تأثیر این صعود قرار گرفتند؛ به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا به ۱۷۷ هزار تومان و دلار استرالیا به ۱۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله

این نوسانات شدید در حالی رخ داده است که قیمت دلار در بازارهای رسمی نیز چراغ سبز افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۷۲ هزار و ۹۸ تومان و نرخ فروش آن به ۱۷۳ هزار و ۶۶۰ تومان رسیده است که نسبت به معاملات روز قبل، رشدی در حدود ۸۰۰ تومان را ثبت کرده‌اند.

دلیل تغییر جهت شاخص ارزی و جهش دلار

بررسی روند نرخ ها نشان می دهد طی دو هفته اخیر، بازار ارز شرایطی توأم با انتظار را تجربه کرد. انتشار اخبار متنوع پیرامون مسائل دیپلماتیک و حضور هیئت ایرانی در نیویورک، منجر به نوعی ثبات نسبی در معاملات شده بود. در واقع، جهت‌گیری خاصی در بازار مشاهده نمی‌شد و فعالان اقتصادی بر اساس سیگنال‌های دریافتی، رفتاری محتاطانه داشتند.

اما در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد با تغییر برخی داده‌های خبری و سیاسی، رویکرد بازار ارز نیز دستخوش تغییر شده است. به گونه ای که بخشی از نوسان مشاهده شده در قیمت دلار، ناشی از ارزیابی مجدد فعالان بازار نسبت به متغیرهای جدید است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال تطبیق شرایط خود با فضای خبری موجود هستند و عرضه و تقاضا، خود را با واقعیت‌های تازه تنظیم می‌کنند؛ روندی که در نوسانات اخیر ارزی منعکس شده است.

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برچسب ها
قیمت دلار بازار ارز نرخ ارز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
17
پاسخ
مبارکه مبارکه
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
الان اکثر سایتهای اعلام قیمت نرخ دهی نمیکنند یا نمیگذارند نرخ دهی شان را انجام دهند

اقایون قطع اینترنت یا اختلال اینترنت که باعث تقویت ریال نمیشود
طرف میرود نرخ را از واسطه ها گیر می اورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
فصط نباید بچه ای آورد همین زندگی شده زجر و بدبختی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
15
پاسخ
رسیدیم به قله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
هر روز بدتر از دیروز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
به به یکم دیگه پشتکار و تلاش داشته باشن قیمت دلار میرسه به یک میلیون!!!!ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
2
16
پاسخ
مبارکه مبارکه
شهریار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
5
25
پاسخ
رسیدیم به قله ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
4
28
پاسخ
قله رو فتح کردیم . تبریک به تمام مردم ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
به شانزده میلیون ساکت ساده لوح
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
ناشناس،۱۳۰۵ واقعا اینقدر داغونی که فکر میکنی پزشکیان و جلیلی و روحانی و احمدی نژاد و... با هم فرق دارن که زیر همه خبرها این کامنت مسخره ات رو مینویسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
26
پاسخ
۴ دلار مساوی با یک‌میلیون تومان !!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
خب چی وضعش قابل قبوله؟ که قیمت ارز حالا بخواد
خوب باشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
3
35
پاسخ
ما داریم یواش یواش از اون ور قله میوفتیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
25
پاسخ
علی برکت الله.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
0
4
پاسخ
شرمتان باد
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
1
8
پاسخ
همتی رئیس بانک مرکزی کمر قشر کارگر و مستعضف را با بی کفایتی خوب شکست. اگر این فرد عرضه کار داشت از وزارت اقتصاد استیضاح و برکنار نمی شد. دستاورد تیم پزشکیان از سازمان ملل دلار 250 هزارتومانی بود و هیچ.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
این قیمتهای خرداد ۱۴۰۵ بوده و الان به ان رسیده ایم
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
سکه های اتی تحویل مرداد ۱۴۰۵ با دلار ۲۴۰۰۰۰ تومانی فروش رفته بود در بهمن ۱۴۰۴
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