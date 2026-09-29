قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی

قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با افزایش شش هزار تومانی به کانال ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. در این گزارش، آخرین تغییرات قیمت انواع دلار در بازار آزاد و مرکز مبادله را تحلیل کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار ارز امروز شاهد یک تکانه شدید بود. قیمت دلار آمریکا در کف بازار تهران با یک جهش ۶ هزار تومانی نسبت به روز گذشته، به قله تاریخی ۲۵۰ هزار تومان رسید. برای درک عمق این نوسان، کافی است بدانیم که این رقم در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته، نشان‌دهنده جهشی ۱۲۴ درصدی است.

در همین حال، سایر ارزهای هم‌خانواده نیز تحت تأثیر این صعود قرار گرفتند؛ به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا به ۱۷۷ هزار تومان و دلار استرالیا به ۱۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت.

افزایش نرخ حواله دلار در مرکز مبادله

این نوسانات شدید در حالی رخ داده است که قیمت دلار در بازارهای رسمی نیز چراغ سبز افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ خرید حواله دلار آمریکا به ۱۷۲ هزار و ۹۸ تومان و نرخ فروش آن به ۱۷۳ هزار و ۶۶۰ تومان رسیده است که نسبت به معاملات روز قبل، رشدی در حدود ۸۰۰ تومان را ثبت کرده‌اند.

دلیل تغییر جهت شاخص ارزی و جهش دلار

بررسی روند نرخ ها نشان می دهد طی دو هفته اخیر، بازار ارز شرایطی توأم با انتظار را تجربه کرد. انتشار اخبار متنوع پیرامون مسائل دیپلماتیک و حضور هیئت ایرانی در نیویورک، منجر به نوعی ثبات نسبی در معاملات شده بود. در واقع، جهت‌گیری خاصی در بازار مشاهده نمی‌شد و فعالان اقتصادی بر اساس سیگنال‌های دریافتی، رفتاری محتاطانه داشتند.

اما در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد با تغییر برخی داده‌های خبری و سیاسی، رویکرد بازار ارز نیز دستخوش تغییر شده است. به گونه ای که بخشی از نوسان مشاهده شده در قیمت دلار، ناشی از ارزیابی مجدد فعالان بازار نسبت به متغیرهای جدید است. این حرکت نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال تطبیق شرایط خود با فضای خبری موجود هستند و عرضه و تقاضا، خود را با واقعیت‌های تازه تنظیم می‌کنند؛ روندی که در نوسانات اخیر ارزی منعکس شده است.