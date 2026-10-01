تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد
در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حسابهای بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول میسازد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۳| |
1015 بازدید
به گزارش تابناک، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی انتشار تبلیغات در فضای مجازی و ارسال پیامک به افراد درخصوص اعطای وام و خرید و فروش آن، به آگاهی هموطنان میرساند این موارد با هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان توسط افراد سودجو صورت میگیرد و لازم است هموطنان از ارتباط با این سودجویان پرهیز کنند.
همچنین در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حسابهای بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول میسازد.
لازم به ذکر است تسهیلات بانکی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب بانک مرکزی و از سوی شبکه بانکی به اشخاص حائز شرایط تعلق میگیرد و قابلیت خرید، فروش یا انتقال به غیر (جز در موارد خاص) را ندارد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
اما از این دسته چکهایی که دست همه هست
اگر میخواهید این اقتصاد سالم بشه وتقاصاهایی که بصورت کاذب شکل میگیره رو مهار کنید
دسته چک رو حذف کنید جون بدون نقدینگی و بصورت مدت دار اجناس رو میخرند و به گرانی دامن میزنند
هر کی پول داره بسم الله وگرنه باید وام بگیره اونهم هدایت بشه در بخش های تولیدی
اگر میخواهید این اقتصاد سالم بشه وتقاصاهایی که بصورت کاذب شکل میگیره رو مهار کنید
دسته چک رو حذف کنید جون بدون نقدینگی و بصورت مدت دار اجناس رو میخرند و به گرانی دامن میزنند
هر کی پول داره بسم الله وگرنه باید وام بگیره اونهم هدایت بشه در بخش های تولیدی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟