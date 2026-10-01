در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.

تبلیغ پرداخت وام و خرید و فروش آن ممنوع شد

به گزارش تابناک، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار تبلیغات در فضای مجازی و ارسال پیامک به افراد درخصوص اعطای وام و خرید و فروش آن، به آگاهی هموطنان می‌رساند این موارد با هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده از اطلاعات شهروندان توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و لازم است هموطنان از ارتباط با این سودجویان پرهیز کنند.

همچنین در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.

لازم به ذکر است تسهیلات بانکی صرفاً بر اساس ضوابط مصوب بانک مرکزی و از سوی شبکه بانکی به اشخاص حائز شرایط تعلق می‌گیرد و قابلیت خرید، فروش یا انتقال به غیر (جز در موارد خاص) را ندارد.