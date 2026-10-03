کره شمالی دریای ژاپن را ناامن کرد

به گزارش تابناک؛ به نوشته روزنامه «ژاپن تایمز» وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد پرتاب دست‌کم یک فروند موشک را رصد کرده و چند دقیقه بعد تأیید کرد که موشک در دریا فرود آمده است.

این وزارتخانه افزود، موشک در خارج از منطقه اقتصادی انحصاری ژاپن که ۲۰۰ مایل دریایی (۳۷۰ کیلومتر) از سواحل این کشور امتداد دارد، سقوط کرده است.

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ارتش کره جنوبی نیز اعلام کرد کره شمالی «یک پرتابه ناشناس» به سمت دریای ژاپن شلیک کرده است.

این پرتاب در حالی انجام شد که پیونگ‌یانگ روز جمعه اتهام سئول مبنی بر زخمی‌شدن سه سرباز کره جنوبی بر اثر مین‌های کارگذاشته‌شده توسط کره شمالی در منطقه غیرنظامی را «بی‌اساس» خواند و درخواست عذرخواهی کره جنوبی را رد کرد.

منبع: ایسنا