به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کیم سون گیونگ، معاون وزیر امور خارجه کره شمالی شامگاه دوشنبه طی سخنرانی در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: بازدارندگی هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره، قدرت مطلق و نیرویی مقاومت‌ناپذیر است که از ابتدا تا انتها، برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و صلح در برابر تجاوز و تهدید از سوی خارج طراحی شده است.

مطالب مرتبط

بنا بر این گزارش، معاون وزیر خارجه کره شمالی در ادامه تاکید کرد: جمهوری دموکراتیک خلق کره با هدف دفاع از صلح و امنیت منطقه و جهان و دستیابی به رفاه مشترک بشریت به همراه کل اعضای سازمان ملل متحد به این سازمان پیوست. برای این منظور، ما به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد وفادار مانده‌ایم. دولت جمهوری دموکراتیک خلق کره به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل، موضع تغییرناپذیر خود را برای تلاش فعال در جهت ایجاد عدالت واقعی و یک نظم عادلانه بین‌المللی جدید مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل حفظ می‌کند.

او درباره تحرکات آمریکا و کره جنوبی تصریح کرد: تنها در همین سال، ایالات متحده مجموعه‌ای از رزمایش‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه را برگزار کرد که سناریوی جنگ واقعی را شبیه‌سازی می‌کرد. این کشور حتی زحمت پنهان کردن تلاش خطرناک خود برای رویارویی نظامی علیه کره شمالی را نیز به خود نداد. ایالات متحده جاه‌طلبی سئول برای داشتن زیردریایی‌های هسته‌ای را تایید و تشویق و سخت‌افزارهای نظامی مختلفی از جمله جدیدترین موشک‌ها و پهپادها را در شبه‌جزیره کره و اطراف آن جابجا و مستقر می‌کند. تمایل نظامی فعلی، چشم‌انداز امنیت منطقه را بیش از پیش وخیم‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌کند.

معاون وزیر امور خارجه کره شمالی گفت که تحت رهبری کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مردم این کشور اکنون با اطمینان خاطر پروژه‌های عظیم جدیدی را با هدف موفقیت‌ در دوران توسعه همه‌جانبه و هدایت به مراحل جدید آغاز کرده‌اند.