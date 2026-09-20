کره شمالی دست به ماشه شد

به گفته مقامات کره جنوبی و ژاپن، کره شمالی امروز (یکشنبه) یک پرتابه مشکوک به موشک بالستیک را به سمت دریای شرقی شلیک کرده است.

به گزارش تابناک؛ ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اندکی پس از ساعت ۱۵:۰۰ (به وقت محلی) گزارش داد که پیونگ‌یانگ یک «پرتابه نامشخص» شلیک کرده است، اما جزئیات بیشتری درباره محل پرتاب یا مسیر حرکت این موشک ارائه نکرد.

به نقل از خبرگزاری یونهاپ، گارد ساحلی ژاپن نیز حوالی ساعت ۱۵:۰۴ امروز گزارش داد که کره شمالی یک پرتابه مشکوک به موشک بالستیک شلیک کرده است.

ستاد مشترک ارتش کره جنوبی همچنین اعلام کرد که به نظر می‌رسد موشک مذکور سقوط کرده است.

منبع: ایسنا